"Hiciste muy feliz al niño de Malvinas": el homenaje de Newell’s a Messi

Newell’s Old Boys se sumó este martes a los homenajes a Lionel Messi, horas antes de su último partido anunciado con la Selección Argentina. El club rosarino publicó en sus redes una imagen del capitán de espaldas, frente a una versión suya de niño con la camiseta rojinegra.

“Leo, hiciste muy feliz al niño de Malvinas. Gracias ????????”, escribió la institución del Parque Independencia. La frase hace referencia al predio Malvinas Argentinas, donde Messi jugó durante sus primeros años en las divisiones infantiles de Newell’s.

El mensaje se conoció en la previa del encuentro ante Benín en el Monumental, previsto para las 20, que marcaba la despedida de Messi de la Selección. Así, Newell’s eligió homenajear al rosarino desde sus orígenes y recordar al niño que comenzó a soñar con el fútbol con la camiseta rojinegra.