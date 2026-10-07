"Hiciste muy feliz al niño de Malvinas": el homenaje de Newell’s a Messi
La institución del Parque Independencia publicó una imagen que conecta al capitán argentino con sus primeros años en el club.
07/10/2026 | 07:14Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Publicación de Newell's sobre Messi.
Newell’s Old Boys se sumó este martes a los homenajes a Lionel Messi, horas antes de su último partido anunciado con la Selección Argentina. El club rosarino publicó en sus redes una imagen del capitán de espaldas, frente a una versión suya de niño con la camiseta rojinegra.
“Leo, hiciste muy feliz al niño de Malvinas. Gracias ????????”, escribió la institución del Parque Independencia. La frase hace referencia al predio Malvinas Argentinas, donde Messi jugó durante sus primeros años en las divisiones infantiles de Newell’s.
El mensaje se conoció en la previa del encuentro ante Benín en el Monumental, previsto para las 20, que marcaba la despedida de Messi de la Selección. Así, Newell’s eligió homenajear al rosarino desde sus orígenes y recordar al niño que comenzó a soñar con el fútbol con la camiseta rojinegra.
Lectura rápida
1. ¿Qué homenaje realizó Newell’s Old Boys?
- Newell’s Old Boys homenajeó a Lionel Messi publicando una imagen de él de niño con la camiseta rojinegra.
2. ¿Quién es el homenajeado?
- El homenajeado es Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina.
3. ¿Cuándo se realizó el homenaje?
- El homenaje se realizó el martes, horas antes del último partido de Messi con la Selección Argentina.
4. ¿Dónde se jugó el partido mencionado?
- El partido se jugó en el Monumental ante Benín.
5. ¿Por qué se menciona al niño de Malvinas?
- Se menciona al niño de Malvinas porque Messi jugó en el predio Malvinas Argentinas durante sus primeros años en Newell’s.