Domínguez y la chance de Messi en Newell’s: "¿Por qué no? Su corazón creo que está ahí"
El presidente de la Conmebol habló sobre un eventual regreso del rosarino al club y lo vinculó con la clasificación a la Libertadores.
07/10/2026 | 08:40Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Messi con la camiseta de Newell's.
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en Newell’s y dejó abierta la puerta a un eventual regreso del capitán argentino al club rosarino.
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Consultado sobre esa posibilidad, Domínguez respondió: “¿Por qué no? Depende del presidente, de la gente de Newell’s, su corazón creo que está ahí”. Además, vinculó una hipotética llegada del rosarino con la clasificación del equipo a la principal competencia continental: “Necesitamos que Newell’s clasifique (a la Copa Libertadores), ¿verdad?”, planteó.
Las declaraciones del titular de la Conmebol volvieron a poner en escena uno de los grandes deseos de los hinchas rojinegros, que imaginan a Messi vistiendo la camiseta de Newell’s en el tramo final de su carrera.
Lectura rápida
1. ¿Quién se refirió a la posibilidad del regreso de Messi a Newell's?
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
2. ¿Qué condiciones menciona Domínguez para el regreso de Messi?
Depende del presidente y de la gente de Newell’s.
3. ¿Qué competencia necesita Newell's para facilitar el regreso de Messi?
Copa Libertadores.
4. ¿Cuál es el deseo de los hinchas de Newell's?
Imaginan a Lionel Messi vistiendo la camiseta de Newell’s en el tramo final de su carrera.
5. ¿Qué vínculo establece Domínguez entre Messi y Newell's?
El corazón de Messi está en Newell’s, según Domínguez.