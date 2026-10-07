Domínguez y la chance de Messi en Newell’s: "¿Por qué no? Su corazón creo que está ahí"

FOTO: Messi con la camiseta de Newell's.

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Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a jugar en Newell’s y dejó abierta la puerta a un eventual regreso del capitán argentino al club rosarino.

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Consultado sobre esa posibilidad, Domínguez respondió: “¿Por qué no? Depende del presidente, de la gente de Newell’s, su corazón creo que está ahí”. Además, vinculó una hipotética llegada del rosarino con la clasificación del equipo a la principal competencia continental: “Necesitamos que Newell’s clasifique (a la Copa Libertadores), ¿verdad?”, planteó.

Las declaraciones del titular de la Conmebol volvieron a poner en escena uno de los grandes deseos de los hinchas rojinegros, que imaginan a Messi vistiendo la camiseta de Newell’s en el tramo final de su carrera.