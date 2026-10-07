Tablero de mandos y calefacción: el impacto de los inodoros inteligentes en China

Viajar a China implica no solo cruzar zonas horarias y recorrer largas distancias, sino también enfrentarse a contrastres culturales e innovaciones tecnológicas cotidianas que sorprenden desde el primer instante.

Tras aterrizar en Beijing —una metrópolis de 21 millones de habitantes regida por un estricto sentido del orden y la convivencia—, un grupo de argentinos, entre ellos la enviada especial de Cadena 3 Agustina Vivanco, vivió su primer gran impacto al ingresar a las habitaciones del hotel y enfrentarse al funcionamiento de los inodoros locales.

Los artefactos sanitarios, ampliamente extendidos en las viviendas particulares del país asiático, destacan por incluir un panel de control lateral con una decena de botones e íconos explicativos.

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Más allá de las funciones tradicionales para la descarga de agua, estos dispositivos inteligentes integran tecnología bidet, permiten regular la temperatura del asiento mediante calefacción propia, emiten luz nocturna para evitar encender las luces del baño y cuentan con un sistema de secado con aire caliente.

La sofisticación de los comandos generó divertidos intercambios de mensajes entre los viajeros para descifrar las instrucciones de uso y lograr accionar la cadena.

Según explicaron los guías locales, mientras que en los hogares de China la instalación de estas tazas de baño de alta tecnología es habitual, en los espacios públicos suelen coexistir esquemas más tradicionales como las letrinas de suelo.

El fenómeno tecnológico expone la adopción masiva de la domótica y la automatización en el día a día del país asiático, donde los servicios sanitarios han evolucionado para integrar funciones de confort y practicidad que resultan disruptivas para los visitantes occidentales.