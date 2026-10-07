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La Noche de las Galerías y las Peatonales vuelve a encender el centro de Córdoba

Se realizará el 16 de octubre con más de 500 artistas, escenarios, comercios abiertos y propuestas culturales y gastronómicas. Además, será el marco para la apertura del Encuentro Nacional de Coros. Entrada libre y gratuita.

07/10/2026 | 10:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Música, galerías y cultura: así será la segunda Noche de las Galerías y las Peatonales.

FOTO: Música, galerías y cultura: así será la segunda Noche de las Galerías y las Peatonales.

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El próximo viernes 16 de octubre, de 19:00 a 00:00, el Centro de Córdoba se activará con la segunda edición de La Noche de las Galerías y las Peatonales, una iniciativa que invita a recorrer el área central y disfrutar de sus comercios, galerías y espacios históricos durante una noche especial.

La propuesta es impulsada por los comerciantes del Centro, reunidos en la Cámara de Comercio de Córdoba, junto al Centro Vecinal del Centro, y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La jornada combinará actividad comercial, gastronomía y una amplia programación artística distribuida en seis escenarios y distintos puntos del circuito. El circuito se extenderá por las peatonales 9 de Julio y Rivera Indarte y sus alrededores, con escenarios y propuestas distribuidos sobre las calles Deán Funes, Obispo Trejo, San Martín y 25 de Mayo.

La música será una de las grandes protagonistas, con propuestas que van del folklore y el tango al jazz, el rock y el cuarteto, además de danza, intervenciones y espectáculos para distintos públicos. Entre los artistas y agrupaciones que participarán se encuentran Lorena Jiménez, Pachi Herrera, Small Jazz Band, 5 Sentidos, Cuarteto del Amor, 4 al Hilo, Los Cocineros, Polidoro, Emilio Morales y el Ensamble Municipal de Música Ciudadana, dirigido por Damián Torres.

A la programación de los escenarios se sumará uno de los momentos particulares de esta edición: la apertura del Encuentro Nacional de Coros de Córdoba, que reunirá a agrupaciones provenientes de distintos puntos del país. Más de 20 coros participarán de la noche con presentaciones en galerías, pasajes y otros espacios del Centro. Entre ellos estarán el Coro de Cámara de la Provincia de Córdoba, dirigido por Juan Manuel Brarda, y el Coro Municipal de Córdoba, dirigido por Esteban Conde Ferreyra.

Los espacios comerciales también serán parte de la propuesta. Galerías y comercios permanecerán abiertos durante la noche, con promociones y precios especiales anticipando las compras por el Día de la Madre. Así, el recorrido permitirá combinar espectáculos, compras y gastronomía en distintos puntos del área central.

Además, la programación incluirá un espacio dedicado especialmente al diseño y la moda. Desde las 17:30, la calle Deán Funes, entre San Martín y Rivera Indarte, será escenario de un desfile con creaciones de diseñadores y estudiantes de la Escuela Alida Gómez, junto a propuestas de los locales de la Galería Pasaje Central.

Para conocer la grilla completa de actividades, escenarios, horarios y espacios participantes, ingresar aquí.

De esta manera, la segunda Noche de las Galerías y las Peatonales propone una noche para recorrer el Centro a pie, entrar a sus galerías, conocer sus propuestas comerciales y encontrarse con música, danza, coros y distintas expresiones artísticas en calles y espacios que forman parte de la identidad del área central.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo? La segunda edición de La Noche de las Galerías y las Peatonales.

¿Quiénes organizan el evento? Los comerciantes del Centro, la Cámara de Comercio de Córdoba y el Centro Vecinal del Centro, con apoyo de la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

¿Cuándo se realizará? El viernes 16 de octubre, de 19:00 a 00:00.

¿Dónde tendrá lugar? En el Centro de Córdoba, especialmente en las peatonales 9 de Julio y Rivera Indarte, y calles aledañas.

¿Por qué es importante? Combina actividades comerciales, gastronómicas y artísticas, celebrando la cultura local y promoviendo el comercio en la zona.

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