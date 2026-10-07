Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

El clima en Rosario para este miércoles 7 de octubre se caracteriza por un cielo con nubes cubiertas y temperaturas que variarán entre los 17° y 23°. La sensación térmica actual es de 18°, con una humedad del 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo y pesado.

En cuanto a las condiciones actuales, el viento sopla a 3 m/s desde el este, con una visibilidad de 10 km. La presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa, lo que indica un día estable, aunque con la presencia de nubes que pueden afectar la luminosidad.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 17° y la máxima los 23°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más alta.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 8 de octubre las temperaturas oscilarán entre 13° y 17°, con cielo mayormente nublado. Para el viernes 9 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 12° y máximas de 15°. El fin de semana traerá un leve ascenso en las temperaturas, alcanzando hasta 23° el domingo, con cielo despejado.