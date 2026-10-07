El Perito Moreno perdió una extensión equivalente a 458 canchas de fútbol: "Nadie esperó este ritmo"

El glaciar Perito Moreno atraviesa una etapa de retroceso que comenzó a hacerse evidente a partir de 2018 y que en el último tiempo generó especial atención por la velocidad con la que perdió superficie. Luciano Bernacchi, uno de los directores de Glaciarium, explicó en Cadena 3 cómo monitorean el fenómeno junto con la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares.

“Sí, pero no es así. Y eso alguien tituló así”, aclaró Bernacchi al ser consultado por la versión de que el glaciar había retrocedido un kilómetro en apenas 100 días. Según explicó, esos casi 900 metros de distancia respecto de la costa son producto de un proceso que se viene acumulando desde hace varios años.

“Durante muchos años, casi un siglo, estaba estable, donde su frente cambiaba de acuerdo a la extensión del año, un poquito más, un poquito menos”, señaló. Esa situación comenzó a modificarse desde 2018, cuando el glaciar empezó a manifestar “un marcado retroceso cada vez más”.

Para seguir su evolución, desde hace aproximadamente un año y medio o dos años realizan vuelos con drones y toman fotografías georreferenciadas que luego son analizadas para establecer las variaciones. “Lo que publicamos hace poco fue que sí, que se encontraba a prácticamente 900 y pico de metros, casi un kilómetro de la costa. Pero ese retroceso no fue solo en 100 días, ya venía acumulándose”, explicó.

Bernacchi también se refirió al dato que compara la superficie perdida con 204 canchas de fútbol. “Es una forma de cuantificarlo para que la gente entienda”, explicó, y remarcó que el glaciar no solo pierde extensión hacia adelante, sino también espesor. “Los glaciares no solo se achican a lo ancho o a lo largo, sino que también adelgazan o sea pierden espesor”.

Una de las claves del proceso está debajo del agua. El especialista explicó que en la posición donde el glaciar permaneció durante décadas existe una morrena, una acumulación de rocas que funcionaba como apoyo natural. “Al perder contacto con esa morena, el glaciar descarga y desprende hielo en aguas más profundas y entonces se empieza a perder más hielo”, indicó.

Pese al retroceso, Bernacchi descartó que el Perito Moreno esté próximo a desaparecer. “Es un glaciar muy grande, hay glaciar para mucho rato, no es que va a desaparecer, sino que está entrando en una fase de retroceso tal cual lo hacen la mayoría de los glaciares”. Además, confirmó que la última gran ruptura ocurrió en 2018: “Desprendimientos hay todos los días”, pero la formación del tradicional arco o túnel “no va a suceder más por el momento”. Sobre cuándo podría volver a ocurrir, fue contundente: “Es imposible predecir”.