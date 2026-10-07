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'Cautiva' ya fue vista por más de medio millón de personas en Flow

Esta nueva serie original de TNT y Flow, está protagonizada por protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega. 

07/10/2026 | 17:21Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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A dos semanas de su lanzamiento, 'Cautiva' fue vista por más de medio millón de personas en Flow, posicionándose primera en el ranking de la plataforma de las series más vistas del mes en el On Demand.

Esta nueva serie original de TNT y Flow, está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega.

La presentación de la nueva serie se realizó en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) de la Ciudad de Buenos Aires y reunió a sus protagonistas Carolina Kopelioff y Lorena Vega; a sus directoras, Jazmín Stuart y Paula Hernández; y a gran parte del elenco, entre quienes se encontraban, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni, Evitta Luna, Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

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Durante el encuentro, los invitados participaron de la alfombra roja y luego pudieron ver en exclusiva el primer episodio de la serie, presentado por Martín Crespo, Vicepresidente de Contenidos de Entretenimiento General para Cono Sur y Colombia de TNT; Silvana Cataldo, Directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal; Carolina Kopelioff, Lorena Vega, Jazmín Stuart y Paula Hernández.

El primer episodio introduce a esta historia inspirada en un caso real. CAUTIVA narra la historia de Clara (Carolina Kopelioff), una joven que ingresa a un convento de clausura sin imaginar que Cecilia (Lorena Vega), la madre superiora, impondrá un régimen marcado por el abuso y la crueldad. Quince años después, Clara logra escapar y comienza un profundo proceso de reconstrucción personal atravesado por la búsqueda de justicia.

Lectura rápida

¿Qué serie se lanzó recientemente?
La serie es 'Cautiva'.

¿Quiénes son las protagonistas de 'Cautiva'?
Las protagonistas son Carolina Kopelioff y Lorena Vega.

¿Dónde se presentó la serie?
La presentación se realizó en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI) de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué narra el primer episodio de 'Cautiva'?
Narra la historia de Clara, quien ingresa a un convento y enfrenta un régimen de abuso y crueldad.

¿Cuántas personas vieron 'Cautiva' en sus primeras dos semanas?
Más de medio millón de personas la vieron en Flow.

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