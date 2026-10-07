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Detuvieron a un hombre por el homicidio de Roxana Villarreal en Capitán Bermúdez

El sospechoso, identificado como Abel B., fue detenido durante un allanamiento. Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran registros de cámaras de seguridad privadas.

07/10/2026 | 18:07Redacción Cadena 3

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Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran registros de cámaras de seguridad.

FOTO: Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran registros de cámaras de seguridad.

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Un hombre de 40 años fue detenido este miércoles en Capitán Bermúdez, acusado de ser el principal sospechoso por el homicidio de Roxana Villarreal, de 56 años, quien fue encontrada sin vida el martes por la noche en su vivienda de 9 de Julio al 500.

El sospechoso, identificado como Abel B., fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada sobre avenida San Lorenzo al 2500. La medida se concretó luego de que distintas tareas investigativas permitieran avanzar sobre su posible vinculación con el crimen.

Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran registros de cámaras de seguridad privadas y testimonios obtenidos durante las últimas horas, que permitieron orientar las pesquisas hacia el hombre detenido.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La causa está a cargo del fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo. El detenido será llevado en las próximas horas a una audiencia imputativa, donde se conocerán formalmente los cargos en su contra.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y establecer qué participación tuvo el sospechoso.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un hombre de 40 años, identificado como Abel B..

¿Por qué fue detenido? Por ser el principal sospechoso del homicidio de Roxana Villarreal.

¿Dónde ocurrió el homicidio? En su vivienda de 9 de Julio al 500, en Capitán Bermúdez.

¿Cuándo fue detenido? Este miércoles, tras un allanamiento.

¿Quién está a cargo de la causa? El fiscal Aquiles Balbis, del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo.

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