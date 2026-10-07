La Copa América 2028 se jugaría en Estados Unidos con 20 selecciones

La Copa América 2028 tendría nuevamente a Estados Unidos como sede. El periódico británico The Times informó que el país norteamericano albergaría la próxima edición del torneo de selecciones más importante de Sudamérica, cuatro años después de haber organizado la edición de 2024.

De acuerdo con la publicación, Conmebol habría definido que Estados Unidos vuelva a recibir el certamen, aunque todavía no existe un anuncio oficial del organismo sudamericano que confirme la sede.

Estados Unidos ya fue anfitrión de la Copa América Centenario en 2016 y de la edición de 2024, torneo que terminó con Argentina como campeón tras vencer a Colombia en la final disputada en Miami.

La posibilidad de repetir la sede estadounidense ya había tomado fuerza en los últimos meses. La relación entre Conmebol y Concacaf se fortaleció con la organización de la Copa América 2024, que contó con la participación de las diez selecciones sudamericanas y seis representantes de la Concacaf.

Uno de los aspectos que deberá definirse es el calendario. La Copa América 2028 coincidirá en el mismo año con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por lo que la organización deberá encontrar una ventana adecuada para disputar el torneo. Con la opción de que Los Ángeles no sea parte del grupo de ciudades donde se dispute la Copa América.

También existe la posibilidad de que el formato de la competencia presente modificaciones. Entre las alternativas que han trascendido aparece la opción de ampliar el número de participantes a 20 selecciones, aunque esta propuesta tampoco ha sido confirmada por Conmebol.