Scaloni, tras el emotivo adiós a Messi: "Fue un sueño hecho realidad poder ser su entrenador"

Buenos Aires, 6 octubre (NA) – El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró visiblemente emocionado tras la despedida del astro argentino Lionel Messi, y aseguró que "no va a haber ninguno igual".

Scaloni vivió un "día muy emotivo y a su vez triste", y manifestó que fue "un sueño" haber tenido la oportunidad de dirigirlo.

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La decisión de Messi de finalizar su carrera con la Selección se concretó en un amistoso internacional contra Benín, donde cerró 21 años con los colores albicelestes, acumulando 208 partidos y 126 goles, récords en ambas categorías.

Durante una conferencia de prensa marcada por la tristeza, Scaloni se despidió formalmente de Messi como su jugador, expresando un "agradecimiento eterno" por todo lo que el "10" aportó al país. Tras reconocer que "defendió la camiseta" como el mejor, Scaloni comentó que fue un "sueño" para él haberlo dirigido, algo que compartió con el jugador en el vestuario, ante toda la delegación argentina.

El director técnico, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América, destacó que Messi fue el mejor en 20 años de carrera y que aún continúa siendo una figura destacada. "No verlo más va a ser triste", admitió, subrayando que deja un "legado increíble" e irrepetible, aunque enfatizó que la selección debe "continuar sin él".

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Scaloni también comentó sobre la reciente convocatoria de jugadores jóvenes al seleccionado, que aportaron "frescura y juego por afuera" en los amistosos, aunque reconoció que los rivales no fueron del "nivel" que hubiera deseado. A pesar de ello, consideró que estos encuentros sirvieron para entrenar conceptos y asociaciones.

Finalmente, el entrenador mencionó que no era un partido fácil para los compañeros de Messi, quienes estaban "nerviosos ante una noche muy especial".

Concluyó afirmando: "Hay que vivirlo para entender lo que es tener de tu lado a Messi. Esa aura no se la vi a nadie en mi vida".

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