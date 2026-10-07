En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Se extiende la preventa de entradas para el MotoGP en Buenos Aires hasta el 11 de octubre

La máxima competencia internacional de motociclismo vuelve a la Ciudad de Buenos Aires tras 28 años.

07/10/2026 | 10:02Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Avanzan las obras en el Gálvez.

FOTO: Avanzan las obras en el Gálvez.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- La preventa de entradas del MotoGP exclusiva para clientes de Banco Ciudad se extiende hasta el 11 de octubre. Para disfrutar los tres días de competencia, del 9 al 11 de abril, en la vuelta al renovado Autódromo porteño, hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito o en un pago por Buepp y app Ciudad.

El MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo, vuelve a la Ciudad para estrenar el Autódromo Óscar y Juan Gálvez tras 28 años. La edición 2027 tendrá importantes cambios: la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico y equipos que renovaron sus plantillas de pilotos. El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será una gran oportunidad para que los fanáticos puedan disfrutar el rendimiento de las nuevas motos en un trazado totalmente desconocido para las escuderías.

Mientras, siguen las obras de renovación del Autódromo que avanzan a buen ritmo. La Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de las máximas categorías internacionales, lo que incluye un sueño: la vuelta de la Fórmula 1. Para eso se rediseñó completamente la pista y las obras ya tienen un avance superior al 60%. En el Gálvez también habrá nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público. La transformación ya comienza a mostrar con mayor claridad la nueva imagen del Autódromo, que será uno de los más modernos de la región.

Las entradas para la carrera se pueden comprar en el sitio web oficial https://motogp.fantixtickets.com/.

El Ciudad es el banco oficial del regreso de este gran evento internacional que, por su relevancia y convocatoria, promoverá el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. La preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad también se puede pagar con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

La venta general para todo el público arrancará el 12 de octubre.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué evento se está promoviendo?
Se promueve la preventa de entradas para el MotoGP en Buenos Aires.

¿Cuándo se llevará a cabo el MotoGP?
El evento se desarrollará del 9 al 11 de abril de 2027.

¿Quiénes pueden acceder a la preventa?
La preventa es exclusiva para clientes de Banco Ciudad.

¿Cuándo comienza la venta general?
La venta general para todo el público comenzará el 12 de octubre.

¿Qué mejoras se están realizando en el Autódromo?
Se están llevando a cabo obras de renovación para adecuar el Autódromo a las exigencias internacionales, incluyendo la vuelta de la Fórmula 1.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf