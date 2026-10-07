Se extiende la preventa de entradas para el MotoGP en Buenos Aires hasta el 11 de octubre

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- La preventa de entradas del MotoGP exclusiva para clientes de Banco Ciudad se extiende hasta el 11 de octubre. Para disfrutar los tres días de competencia, del 9 al 11 de abril, en la vuelta al renovado Autódromo porteño, hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito o en un pago por Buepp y app Ciudad.

El MotoGP, la máxima competencia internacional de motociclismo, vuelve a la Ciudad para estrenar el Autódromo Óscar y Juan Gálvez tras 28 años. La edición 2027 tendrá importantes cambios: la categoría estrenará un nuevo reglamento técnico y equipos que renovaron sus plantillas de pilotos. El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires será una gran oportunidad para que los fanáticos puedan disfrutar el rendimiento de las nuevas motos en un trazado totalmente desconocido para las escuderías.

Mientras, siguen las obras de renovación del Autódromo que avanzan a buen ritmo. La Ciudad trabaja para adecuarlo a las exigencias de las máximas categorías internacionales, lo que incluye un sueño: la vuelta de la Fórmula 1. Para eso se rediseñó completamente la pista y las obras ya tienen un avance superior al 60%. En el Gálvez también habrá nuevos boxes, accesos y sectores destinados al público. La transformación ya comienza a mostrar con mayor claridad la nueva imagen del Autódromo, que será uno de los más modernos de la región.

Las entradas para la carrera se pueden comprar en el sitio web oficial https://motogp.fantixtickets.com/.

El Ciudad es el banco oficial del regreso de este gran evento internacional que, por su relevancia y convocatoria, promoverá el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. La preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad también se puede pagar con tarjetas de débito o dinero en cuenta mediante el escaneo del código QR de MODO desde Buepp o App Ciudad.

La venta general para todo el público arrancará el 12 de octubre.

Agencia NA