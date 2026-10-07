FOTO: La diabetes y su complejidad: información vital pero no suficiente para el manejo diario

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- La diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no logra utilizar eficazmente la insulina que produce, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo internacional indicó que la insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre y, un efecto común de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, la glucemia elevada que, con el tiempo, daña gravemente muchos órganos y sistemas del organismo, sobre todo los nervios y los vasos sanguíneos.

Medir la glucosa apenas suena el despertador, calcular cuántos hidratos trae el almuerzo, acordarse del remedio, salir a caminar aunque no den ganas y explicarle a la maestra qué hacer si el chico se descompensa en el recreo, son algunas de las situaciones que pasan a diario las personas que tienen diabetes y su día a día se parece a una partida de ajedrez que no termina nunca, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"El diagnóstico es el primer impacto, pero luego la persona deberá implementar el monitoreo frecuente de azúcar en sangre, ajustes en el control, la organización de un plan alimentario (con todo lo que la comida implica culturalmente), recibir medicación, hacer ejercicio, etc. Representa una constante toma de decisiones", resumió la Profesora Judit Laufer, presidenta de la Federación Argentina de Diabetes (FAD) y capacitadora en diabetes.

No es un asunto de pocos y, según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años conviven con la enfermedad en el mundo, y la proyección para 2050 trepa a 853 millones. En la Argentina, la cifra supera los 4 millones de personas.

El talón de Aquiles es sostener el tratamiento

En el caso de la diabetes tipo 2, que explica alrededor del 90% de los casos, la receta es bastante conocida y el escollo aparece cuando hay que remarla en el tiempo. "El éxito depende de un trípode: la persona con diabetes, el médico tratante y el sistema de salud. Cuando alguna de esas patas falla, aparecen complicaciones que podrían evitarse", advirtió el médico argentino Gabriel Lijteroff (M.N. 99.168), director del comité científico de la FAD.

Al hablar acerca de por qué se afloja en el seguimiento del tratamiento, el especialista indicó: "Muchas veces hay olvido, temor a los efectos secundarios, problemas emocionales o barreras de acceso. Por eso la información clara y el acompañamiento del entorno son tan importantes".

Hay una buena noticia en medio de todo esto: desde la FAD remarcan que la diabetes tipo 2 puede evitarse en el 60% de los casos con hábitos saludables, incluso, con antecedentes familiares, pero la familia también necesita herramientas.

"Hay que capacitar al entorno, no solo dar cariño. La sobreprotección o el desconocimiento pueden generar el efecto contrario al buscado. El objetivo es que la persona sea protagonista de su autocuidado", dijo Laufer.

Un congreso que cambia la pregunta

Con esa idea como brújula, la FAD realizará su 39° Congreso Nacional del 9 al 12 de octubre en la ciudad cordobesa de Villa Giardino bajo el lema "Actuando HOY, podemos cambiar la Historia" y Laufer señaló: "Este año proponemos una mirada diferente: no solo preguntarnos qué sabemos, sino qué nos mueve a actuar. Porque la información es necesaria, pero no siempre alcanza".

La grilla del mismo fue pensada para todas las edades e incluye: charlas sobre alimentación y glucemias, talleres para dominar el conteo de hidratos de carbono; una plenaria sobre derechos de los pacientes y la ley de etiquetado frontal, con sus alcances y controversias; espacios para jóvenes, consultas sobre diabetes y embarazo, y cuidado de los pies; novedades en tratamientos y tecnologías, más un "café con expertos" para preguntar sin vueltas; caminatas grupales y actividad física adaptada, bajo una consigna que no deja excusas: moverse como se pueda, pero moverse.

Para sumarse al citado Congreso las inscripciones cierran el 8 de octubre o cuando se complete el cupo y se hacen únicamente online en www.congresodiabetesfad.com.ar. Además, los vecinos de Villa Giardino y de las localidades cercanas pueden acercarse a escuchar las propuestas, ya que, la diabetes no se trata en soledad y el lema del encuentro lo deja claro porque lo que se haga hoy cambia la historia de mañana.

Agencia NA