Pullaro reconoció a los atletas santafesinos: "Lo que parecía imposible se hizo posible"

El Gobierno de Santa Fe reconocerá este miércoles a los deportistas de la provincia que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acto se realizará a las 12.30 en la Sala Rodolfo Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario y estará encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Durante el encuentro, los atletas recibirán un acompañamiento económico de entre 2 y 8 millones de pesos, de acuerdo con su desempeño en la competencia continental. La iniciativa busca reconocer tanto los resultados como el esfuerzo de quienes representaron a Santa Fe durante los Juegos.

FOTO: Reconocimientos a los atletas de Santa Fe.

Pullaro destacó el recorrido de los deportistas y el acompañamiento recibido durante la competencia. “Para cada deportista, cada instante que vivió los Juegos Suramericanos, haya logrado una medalla o no, ya por el solo hecho de estar ahí representando a su país y sentir el calor y el aliento de una provincia y de un país que estaba unido”, sostuvo.

FOTO: Reconocimientos a los atletas de Santa Fe.

El gobernador también remarcó el esfuerzo realizado antes y durante la competencia: “A cada uno de ustedes le ha hecho recordar su historia cuando comenzaron con su deporte, con su disciplina, el esfuerzo que hicieron individualmente, pero también que hizo su familia, su club, su círculo social que los ha acompañado”.

En ese sentido, Pullaro destacó el impacto que tuvo el evento para Santa Fe y planteó lo que viene para la provincia. “Esto nos rellenó de responsabilidad, pero también nos dio una inmensa oportunidad, la oportunidad de sentir que cuando todos los santafesinos nos unimos y tiramos para el mismo lado, lo que parece inalcanzable o imposible, se transforma en algo posible”, afirmó.

Informe de Fernando Carrafiello.