Duro diagnóstico de Franco Bartolacci tras el fallo que obliga a financiar las universidades

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, salió al cruce este miércoles tras el fallo judicial que declaró inconstitucional la norma que condicionaba el financiamiento universitario a la recaudación y al equilibrio fiscal.

En una entrevista con Cadena 3, el rector no solo celebró la decisión de primera instancia, sino que elevó el tono: acusó al Gobierno nacional de un “ensañamiento incomprensible” con la universidad pública y advirtió que el daño ya no se limita a las casas de altos estudios.

“No es bueno para el país que la ley se cumpla sólo cuando a mí me gusta”, sintetizó Bartolacci, en una de las frases más potentes de la conversación.

El recorrido institucional que el Gobierno ignora

Bartolacci repasó con precisión el camino que transitó el sistema universitario. Primero intentaron negociar. Luego fueron al Congreso, que tiene la competencia constitucional en materia presupuestaria. Consiguieron aprobar la ley de financiamiento universitario, la sostuvieron ante el veto con mayoría agravada e incluso la defendieron cuando se intentó derogar durante la discusión del presupuesto 2026.

Ante el incumplimiento —la ley se promulgó pero no se ejecuta—, recurrieron a la Justicia. Obtuvieron la cautelar de la Corte Suprema y, ahora, el fallo de fondo en primera instancia. “Fuimos muy respetuosos de todos los pasos”, subrayó.

Sin embargo, la norma sigue sin aplicarse. Para el presidente del CIN, eso configura “un antecedente en términos institucionales realmente peligroso para el país”.

¿Denuncia penal? “En el momento que se deba hacer, lo vamos a hacer”

Ante la consulta directa sobre si analizan denunciar penalmente al Gobierno, a ministros o al Presidente por el reiterado incumplimiento, Bartolacci fue claro: “Nosotros todos los pasos a su debido momento que estén previstos en el proceso judicial y en función de lo que nos recomienda el abogado patrocinante (…) lo vamos a hacer, pero no por un capricho, sino porque corresponde hacerlo”.

Y reforzó el mensaje: “Le pido al Gobierno Nacional la misma responsabilidad y respeto institucional que hemos tenido las universidades públicas a lo largo de todo este tiempo”.

Salarios de miseria y el presupuesto más bajo de la región

El rector puso números duros sobre la mesa. El 70% de los trabajadores de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos por mes. “Es muy difícil sostener todas las actividades cuando no hay condiciones mínimas, indispensables, para poder funcionar”, afirmó.

El panorama presupuestario es aún más alarmante. Argentina destina apenas el 0,5% del PBI a educación superior, ciencia y conocimiento: el punto histórico más bajo. Los países desarrollados invierten entre el 3% y el 5%. Hoy Argentina está por debajo de Uruguay, Brasil, Chile e incluso Paraguay.

“No somos comparables con ninguno de los países de la región”, sentenció Bartolacci, y agregó un dato clave: el sistema universitario público argentino es el más abierto y robusto del planeta. “Tenemos el menor presupuesto teniendo el sistema más abierto”, enfatizó.

Más que un reclamo sectorial

El presidente del CIN cerró con una advertencia que trasciende el ámbito universitario:

“El daño que le están haciendo a la Universidad Pública Argentina es tremendamente doloroso, pero quien crea que el daño se lo hacen solo a la universidad, se equivoca, porque el daño se lo estamos haciendo al país. Porque en la universidad pasan cosas buenas para la Argentina”.

Bartolacci insistió en que lo ideal sería un acuerdo viable y duradero con el Gobierno, lejos de la judicialización permanente. Pero mientras eso no ocurra, el sistema universitario seguirá impulsando la causa “con tanta seriedad pero con tanta firmeza”. El fallo de ayer, dijo, es un paso importante no solo para hacer cumplir la ley, sino también para incidir en la discusión del presupuesto 2027 que ya comenzó en el Congreso.

Entrevista de Radioinforme 3.