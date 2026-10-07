Quién es Joaquín Ruiz, el nuevo juvenil que subió Rodolfo Arruabarrena en Boca

Buenos Aires, 7 octubre (NA) – Rodolfo Arruabarrena se vio obligado a mirar hacia las divisiones inferiores de Boca Juniors para reconfigurar su plantilla ante las lesiones de Tomás Belmonte y Alan Velasco. De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el futbolista que se unió al primer equipo desde el pasado martes es Joaquín Ruiz, un jugador destacado y uno de los capitanes del equipo de Reserva dirigido por Mariano Herrón.

Originario de Tandil y parte de la generación 2006, Ruiz ya ha tenido acercamientos con la primera división de Boca. Su primer contacto con el primer equipo ocurrió bajo la dirección de Diego Martínez, quien lo incluyó en convocatorias oficiales. Sin embargo, su debut formal se produjo con Fernando Gago, donde acumuló 38 minutos en tres partidos, ingresando desde el banco.

En su etapa formativa en Boca Predio, Ruiz se destacó como un extremo clásico en la banda izquierda, conocido por su habilidad para desbordar, su velocidad y capacidad de penetración en el área rival. Sin embargo, tras la llegada de Miguel Ángel Russo y su posterior retorno a la Reserva, el juvenil experimentó un cambio significativo en su juego bajo la tutela de Herrón.

Recientemente, Ruiz se ha readaptado y ahora puede desempeñarse tanto como lateral como volante en el mismo sector, aprovechando su inclinación ofensiva para sumarse al ataque sin descuidar su responsabilidad defensiva. Su regreso al plantel profesional se produce en un momento óptimo, ya que el pasado fin de semana anotó un gol contra Independiente en la Reserva, acumulando un total de siete goles, seis asistencias y dos títulos en el Torneo Proyección.