Cruces a las islas: costará $15 mil el pasaje y esperan llegar a 100 mil pasajeros esta temporada

La Terminal Fluvial de Rosario presentó la nueva temporada de cruces a la isla Sabino-Corsi, que se realizarán durante los fines de semana y feriados hasta mediados de diciembre. Luego, el servicio se intensificará y los cruces quedarán disponibles durante todo el año, tanto en verano como en invierno.

La presidenta del Enapro, Graciela Alabarce, anunció además la incorporación del Delta Queen, una embarcación con capacidad para hasta 230 pasajeros, que permitirá reforzar los traslados y ordenar la operación. “Vamos a cruzar con un barco de 200 pasajeros para que también nos permita una vuelta más ordenada y también se van a reforzar con otras lanchas y otros operadores”, explicó.

La funcionaria señaló que la expectativa para esta temporada es alcanzar los 100.000 pasajeros, frente a los 40.000 registrados este año. Además de los cruces, habrá paseos por el Paraná a bordo del mismo barco, de 16 a 18, con guía y recorrido hasta el puente Rosario-Victoria. “El paseo va a costar 20 mil pesos y va a durar dos horas”, precisó Alabarce.

En cuanto a las tarifas, el cruce de ida y vuelta a la isla tendrá un valor de $15.000, mientras que los niños no pagarán. Los paseos por el río costarán $20.000 y partirán desde la Terminal Fluvial. La propuesta se suma a la renovación del muelle y a una mayor oferta de actividades vinculadas al Paraná.

Informe de Fernando Carrafiello.