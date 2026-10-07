Messi eligió irse con una sonrisa y dejó una enseñanza que trasciende al fútbol

*Por Claudio Giglioni y Sergio Suppo.

Lionel Messi se despidió como había transitado buena parte de su extraordinaria carrera: sin estridencias, rodeado por su familia y con una sonrisa. La misma sonrisa que exhibió mientras escuchaba cantar a Soledad Pastorutti y que conservó al retirarse del campo resume mejor que cualquier discurso el cierre de una era para el fútbol argentino.

La ceremonia pudo haber tenido errores de organización. Las entradas fueron costosas, la ubicación de los artistas dificultó que parte del público pudiera verlos y hasta la disposición del escenario resultó poco adecuada para un estadio como el Monumental. Sin embargo, todo eso quedó relegado frente a la imagen que permanecerá en la memoria colectiva: Messi caminando junto a los suyos, emocionado, orgulloso y en paz con la decisión tomada.

Su despedida dejó un mensaje poco frecuente en una sociedad que muchas veces empuja a sus ídolos a continuar hasta que el rendimiento comienza a desmentir el recuerdo. Messi eligió irse cuando todavía podía seguir. No esperó a que el paso del tiempo obligara a otros a decirle que había llegado el final ni permitió que una última etapa opacara lo construido durante más de dos décadas.

Esa elección también forma parte de su legado. Saber terminar un ciclo en plenitud requiere una fortaleza comparable a la necesaria para sostenerlo. Messi consiguió algo que no siempre estuvo al alcance de los grandes referentes argentinos: despedirse sin que su presente generara lástima y sin deteriorar la dimensión de su pasado.

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Pero su último mensaje no se limitó a la importancia de reconocer el momento de partir. En uno de los discursos públicos más extensos de su carrera, advirtió que llegarán tiempos complicados y remarcó que el grupo deberá mantenerse unido y fuerte. En esas palabras condensó la principal enseñanza de la selección que finalmente logró conquistar América y el mundo: los buenos resultados no nacen únicamente del talento individual, sino también de la capacidad para acompañarse durante las derrotas.

Messi conoce ese camino. Durante años soportó finales perdidas, cuestionamientos y hasta la desconfianza de una parte de los argentinos. En 2016, después de una nueva derrota en la Copa América, anunció su alejamiento del seleccionado. La reacción de miles de chicos que le pidieron que regresara reveló entonces la profundidad de un vínculo que iba mucho más allá de los títulos.

El capitán perseveró y volvió. Con el tiempo, las frustraciones dieron paso a las consagraciones, pero su conducta permaneció prácticamente inalterable. No necesitó provocar a rivales, construir un personaje ni pronunciar discursos grandilocuentes. Durante mucho tiempo habló con los pies y transmitió valores a través de su comportamiento.

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También resistió la expectativa de quienes pretendían convertirlo en una voz pública sobre asuntos ajenos a su profesión. Messi fue, nada más y nada menos, que un futbolista: un chico que dejó Rosario a los 12 años, construyó su vida en Barcelona y se transformó en uno de los deportistas más importantes de la historia sin abandonar la sencillez de sus orígenes.

Por eso su influencia sobre los más jóvenes difícilmente pueda explicarse sólo mediante el marketing. Los chicos reconocieron en él algo auténtico: la posibilidad de alcanzar la cima sin renunciar a la corrección, el esfuerzo, la familia y el respeto por los demás.

Messi se fue después de haber triunfado, pero también de haber trascendido. Alcanzó sus metas deportivas y, al mismo tiempo, dejó una huella que excede largamente los límites de una cancha. Su última imagen no fue la de una gambeta ni la de un trofeo, sino la de un hombre caminando con su familia y sonriendo.

Ese fue, acaso, su último gran gesto como capitán: demostrar que también hay grandeza en saber decir “hasta acá llegué”.