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Trungelliti se despide del Masters de Shanghái tras caer ante Sakamoto

El tenista argentino fue derrotado en sets seguidos por el japonés Sakamoto en su debut en el torneo.

07/10/2026 | 11:40Redacción Cadena 3

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Trungelliti, eliminado en Shanghái.

FOTO: Trungelliti, eliminado en Shanghái.

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El tenista argentino Marco Trungelliti se despidió en la primera ronda del Masters de Shanghái, luego de su derrota en sets corridos ante el japonés Rei Sakamoto.

Trungelliti, quien ocupa el puesto número 90 del ranking ATP, cayó 6-3 y 7-5 luego de una hora y 28 minutos de juego.

El encuentro comenzó parejo, con ambos jugadores manteniendo sus primeros dos turnos de saque. Sin embargo, Sakamoto pudo inclinar la balanza a su favor gracias a los quiebres que consiguió en el quinto y el noveno game para imponerse por 6-3.

En la segunda manga Trungelliti tuvo una gran reacción e incluso llegó a estar 5-3, con la posibilidad de cerrar el asunto con su servicio para forzar el set definitivo.

Pero al argentino le falló el pulso en los siguientes games, perdió cuatro de manera consecutiva y permitió que el japonés se termine quedando con la victoria.

De esta manera, Sakamoto continúa con su sueño en Shanghái, torneo al que accedió proveniente de la clasificación, y avanzó a la segunda ronda, donde tendrá como oponente al ruso Andrey Bublev (23°).

En lo que respecta los partidos de este miércoles en el inicio del octavo Masters de la temporada, se destaca el triunfo del italiano Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021, quien superó en tres sets al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

La actividad en el Masters de Shanghái para los argentinos continuará este jueves con las presentaciones de Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo, quienes se enfrentarán con el portugués Nuno Borges, el ruso Ilia Simakin, el serbio Hamad Medjedovic, el español Pablo Carreño Busta, el estadounidense Marcos Giron y el colombiano Nicolás Mejía respectivamente.

Lectura rápida

¿Quién fue el oponente de Trungelliti?
El oponente de Trungelliti fue el japonés Rei Sakamoto.

¿Cómo fue el resultado del partido?
Trungelliti perdió en sets corridos, con un marcador de 6-3 y 7-5.

¿Cuánto duró el encuentro?
El partido duró una hora y 28 minutos.

¿Qué posición ocupa Trungelliti en el ranking ATP?
Trungelliti ocupa el puesto número 90 del ranking ATP.

¿Cuál es el próximo desafío de Sakamoto?
Sakamoto enfrentará al ruso Andrey Bublev en la segunda ronda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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