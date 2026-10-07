Los mejores memes y reacciones que dejó la emotiva despedida de Messi en el Monumental

FOTO: Los memes más divertidos sobre la despedida de Messi.

FOTO: Los memes más divertidos sobre la despedida de Messi.

La última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina no solo conmovió a las miles de personas presentes en el Estadio Monumental, sino que también desató una marea de reacciones y memes en las redes sociales.

Desde las primeras horas de este martes, los usuarios en X (ex Twitter), TikTok e Instagram palpitaron el amistoso ante Benín con una combinación constante de humor, nostalgia y profundo agradecimiento al astro rosarino.

Las plataformas digitales reflejaron el minuto a minuto del encuentro con imágenes y frases virales que graficaron la carga emotiva de la noche.

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Momentos clave del partido —como las asistencias de Leo a Nicolás Otamendi y Nico Paz, o su clásico gol de penal— hicieron estallar los comentarios de los hinchas, quienes se debatieron entre la alegría del triunfo por 3-0 y el llanto inminente por el retiro del capitán del seleccionado nacional.

Uno de los puntos más comentados en las redes ocurrió tras el pitazo final, cuando se desplegó un imponente show de drones en el cielo de Núñez y el "10" tomó el micrófono para dirigir sus últimas palabras al público.

Las imágenes de fanáticos llorando en las tribunas, sumadas a los abrazos familiares sobre el campo de juego, se convirtieron de inmediato en plantillas de memes que simbolizaron la tristeza colectiva por el fin de una era.

A través de placas humorísticas sobre el "moco doliente", comparaciones históricas y posteos de gratitud eterna, el mundo digital despidió al máximo ídolo de la Selección.

La conversación virtual reafirmó que, más allá de la cancha, la huella de Messi quedó grabada para siempre en la cultura popular y en la memoria de las redes sociales.



