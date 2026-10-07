La Falda celebra la Fiesta Nacional del Alfajor con cuatro días de actividades y entrada gratuita

FOTO: Vuelve la Fiesta Nacional del Alfajor de La Falda este fin de semana.

La Falda realizará la 28ª Fiesta Nacional del Alfajor del viernes 9 al lunes 12 de octubre, con entrada libre y gratuita, más de 90 productores de distintos puntos del país y una programación que combinará gastronomía, música, humor y actividades para toda la familia. El encuentro se desarrollará sobre la avenida Edén y contará con dos escenarios.

El intendente Javier Dieminger destacó que la celebración también se convirtió en un espacio de negocios para fabricantes y emprendedores. En una visita a Cadena 3, acompañado por la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco, explicó que participan empresas desde Ushuaia hasta el norte argentino.

"Las empresas hoy lo eligen para generar franquicias, para encontrar proveedores", señaló. Según sostuvo, esa posibilidad amplió el alcance de una propuesta que nació vinculada a la tradición de llevar alfajores como recuerdo de los destinos turísticos.

Dieminger también remarcó que el encuentro permitió crecer a distintos emprendimientos. "Muchos llegaron a La Falda y de ahí pudieron consagrarse, mostrar su producto", afirmó. Agregó que los premios obtenidos en el concurso luego son utilizados por las marcas para promocionar sus alfajores.

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Aunque la gastronomía dulce será el eje de la celebración, la oferta incluirá otros productos regionales y cerveza artesanal. El intendente precisó que habrá más de 120 stands en total, al sumar esos espacios a los de los productores alfajoreros.

López Mazzucco confirmó que los dos escenarios estarán distribuidos al comienzo y al final de la avenida Edén. Entre los principales atractivos mencionó la participación de Denise Dumas, el corte del alfajor gigante y la actuación de Los Caligaris, que cerrarán la programación del escenario principal el domingo.

Uno de los momentos más esperados será el corte del alfajor gigante el sábado por la tarde, después de la actividad de cocina en vivo con Dumas, prevista para las 18.30. Durante la entrevista se anticipó que la preparación rondará los 250 kilos.

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Dieminger explicó que el alfajor será elaborado por La Quinta, una de las empresas auspiciantes, que lo prepara y dona todos los años. También indicó que las porciones que queden después del reparto entre los visitantes se destinarán a un merendero o a una institución de ayuda comunitaria.

El intendente destacó además el crecimiento de la variedad de productos que llegan a la fiesta. En ese marco, mencionó la categoría "innovador" del concurso, que permite distinguir propuestas con ingredientes y sabores diferentes de los tradicionales.

En materia turística, expresó su expectativa de completar la ocupación de los alojamientos durante el fin de semana largo. "Esperamos llenar este fin de semana", afirmó, aunque no precisó un porcentaje de reservas. Según señaló, la fiesta habitualmente recibe a más de 10.000 personas por día.

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Dieminger también resaltó que la autovía de Punilla y el Camino del Cuadrado facilitan el acceso a la ciudad, tanto para quienes planean pasar el día como para los visitantes que decidan alojarse durante el encuentro.

El viernes 9, la agenda comenzará a las 15 con una caminata urbana desde la Secretaría de Turismo, en avenida Edén 67. La inauguración oficial será a las 18 en el escenario principal, ubicado en la primera cuadra de esa avenida. A las 18.30 habrá animación y DJ, y desde las 21 actuarán Modo Biónico y Jolgorio.

La jornada también incluirá un espectáculo de Ángel Martín y Gladys Florimonte en el Teatro Edén, en avenida Edén 1400, con entradas disponibles en la boletería.

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El sábado 10 habrá juegos y animación desde las 17 en el escenario principal. A las 18.30 se realizará la cocina en vivo con Denise Dumas y, a continuación, el corte del alfajor gigante. Desde las 21 se presentarán Pablo Giribaldi y Victoria Alfonsina.

En el Descanso Edén, a la altura del 1400, funcionarán desde las 18 un sector infantil, presentaciones de talleres culturales y un parque de juegos gratuito. A partir de las 21, la propuesta Rock & Food reunirá a Sarah, Cuatro al Hilo, Nawwan y Alison. El Auditorio Municipal Carlos Gardel sumará un show de El Rey Pelusa y Paquito Ocaño, con entrada paga.

Ese día también habrá charlas a las 14.30 y a las 18 en el salón de La Quinta, en avenida Edén 316. La actividad La Falda en Bici partirá a las 15.30 desde el Descanso Edén, mientras que las visitas guiadas vinculadas al Concurso al Mejor Alfajor comenzarán a las 20.

El domingo 11, los juegos y la animación arrancarán a las 17 en el escenario principal. La premiación del Concurso al Mejor Alfajor será a las 19 y la programación artística comenzará a las 20.15, con La Bicho, Grupo Cristal y Los Caligaris.

En el segundo escenario habrá actividades infantiles y presentaciones de talleres culturales desde las 18. A las 21 comenzarán los shows de Guille Torres, Lourdes Laciar, Tierra Adentro y Ceibo, dentro de la propuesta Music & Food Trucks. También estará disponible el parque de juegos gratuito del Descanso Edén.

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El domingo, las visitas guiadas del concurso comenzarán a las 11 y se repetirán las charlas de las 14.30 y las 18 en el salón de La Quinta.

El lunes 12, la última jornada ofrecerá juegos, animación y premios desde las 15 en el escenario principal. A las 17.30 actuarán Diego Guzmán y La Pleyer. A las 18 se desarrollará el taller Bailar la Plaza, en la plaza San Martín, con modalidad a la gorra.

El Concurso al Mejor Alfajor estará reservado a las empresas expositoras y tendrá siete categorías: dulce de leche, chocolate negro, chocolate blanco, fruta, regional cordobés, libre de gluten e innovador.

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La evaluación se realizará mediante una cata a ciegas, con especialistas en pastelería, profesionales gastronómicos, influencers y participantes del público seleccionados especialmente. La elección contará con certificación de escribano público.

Durante la presentación previa del evento, Dieminger había estimado una inversión cercana a los 130 millones de pesos y una recaudación de alrededor de 150 millones. Según explicó entonces, los aportes de patrocinadores y los ingresos por los espacios de exposición permiten financiar la celebración.

La fiesta nació en 1989 por iniciativa del Centro de Comerciantes, Industrial y Hoteleros de La Falda y obtuvo el reconocimiento como Fiesta Nacional en 1991. Desde entonces incorporó concursos, clases de cocina y espectáculos a una propuesta que tiene al alfajor como protagonista de la identidad gastronómica local.

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Entrevista de Fernando Genesir.