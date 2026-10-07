Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

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El número de sorteo 5487 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8015, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8015

2° 6738

3° 6987

4° 9656

5° 9634

6° 6878

7° 5444

8° 5113

9° 2831

10° 0744

11° 7696

12° 2694

13° 8220

14° 6615

15° 4167

16° 1704

17° 7805

18° 9812

19° 1203

20° 3126