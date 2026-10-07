Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.
El sorteo número 5487 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 7 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8015, correspondiente a "A primera (Niña Bonita)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5487 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8015, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8015
2° 6738
3° 6987
4° 9656
5° 9634
6° 6878
7° 5444
8° 5113
9° 2831
10° 0744
11° 7696
12° 2694
13° 8220
14° 6615
15° 4167
16° 1704
17° 7805
18° 9812
19° 1203
20° 3126
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5487 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 12:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8015.
¿Qué significa el número 8015?
Se interpreta como "A primera (Niña Bonita)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.