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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

El sorteo número 5487 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el miércoles 7 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8015, correspondiente a "A primera (Niña Bonita)".

07/10/2026 | 12:11Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 5487 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue 8015, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Niña Bonita).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8015
2° 6738
3° 6987
4° 9656
5° 9634
6° 6878
7° 5444
8° 5113
9° 2831
10° 0744
11° 7696
12° 2694
13° 8220
14° 6615
15° 4167
16° 1704
17° 7805
18° 9812
19° 1203
20° 3126

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5487 de la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 12:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8015.

¿Qué significa el número 8015?
Se interpreta como "A primera (Niña Bonita)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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