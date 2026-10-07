Javkin respaldó una nueva regulación para Uber: "El mundo cambió, usamos aplicaciones para todo"

FOTO: Javkin defendió las PASO y pidió que la gente conserve el poder de elegir

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió al proyecto para regular las aplicaciones de transporte y sostuvo que la ciudad atraviesa un cambio en la forma en que los usuarios solicitan este tipo de servicios. También planteó que la nueva regulación debe incluir controles tanto para los conductores como para los vehículos.

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“Estamos trabajando con todos los sectores, también con el sector taxista”, afirmó Javkin. Entre los requisitos que consideró prioritarios mencionó el carnet profesional y el seguro para quienes presten el servicio a través de las aplicaciones.

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El intendente señaló que el fenómeno excede a Rosario y forma parte de una transformación que se desarrolla en distintas ciudades. Consideró que avanzar con un nuevo marco regulatorio puede incluso beneficiar al sector de taxis, al establecer controles sobre los vehículos y las personas que conducen.

Javkin también vinculó el debate con los cambios tecnológicos y en los hábitos de los usuarios. “El mundo cambió, usamos celulares, usamos aplicaciones para todo, es lógico”, afirmó. Como ejemplo, recordó una conversación sobre los antiguos servicios de radiotaxi y cómo el uso generalizado de teléfonos celulares modificó la manera de pedir un vehículo.