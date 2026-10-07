Celebridades argentinas se reunieron en el Monumental para despedir a Lionel Messi

FOTO: Desde Tini Stoessel a Vicky Xipolitakis: los famosos que asistieron a la despedida de Messi.

El pasado 7 de octubre, más de 86 mil aficionados se congregaron en el Estadio Monumental para asistir a la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Este evento marcó el cierre de su carrera internacional, donde el astro del fútbol disputó un amistoso ante Benín, finalizando así 21 años vistiendo los colores de la albiceleste, con un impresionante récord de 208 partidos y 126 goles.

Desde temprano, las puertas del estadio se abrieron para recibir a los fanáticos, quienes se vistieron con la camiseta de la selección, mostrando su apoyo al ícono del fútbol argentino. Entre los asistentes se encontraron numerosas celebridades, que disfrutaron del partido desde palcos preferenciales y se unieron a la celebración.

Algunos de los rostros conocidos que se hicieron presentes incluyeron a Charly García, quien no se perdió la oportunidad de ver a Messi en acción, así como a la modelo Pampita acompañada de sus hijos, Luciana Salazar y su hija, Vicky Xipolitakis con su pequeño, y Valeria Mazza con su familia. Además, el cantante El Polaco y Barbi Silenzi también formaron parte de la multitud que celebró el legado del futbolista.

La joven cantante Tini Stoessel fue otra de las figuras que asistió al evento, tomándose su tiempo para fotografiarse con los fanáticos que se acercaban a ella. En un ambiente de camaradería y respeto, los presentes compartieron la alegría de ser parte de un momento histórico para el deporte argentino.

La ex participante de Gran Hermano, Zoe Bogach, también se unió a la multitud, reflejando el impacto que Messi ha tenido no solo en el fútbol, sino en la cultura popular del país. La despedida fue un tributo no solo a su carrera, sino también a la conexión emocional que ha forjado con sus seguidores a lo largo de los años.

El evento, que reunió a miles de personas, será recordado como un momento culminante en la historia del fútbol argentino, simbolizando el amor y la admiración que el público tiene por uno de sus más grandes exponentes.