La emotiva carta de Luis Suárez a Messi: "Marcaste la historia; te quiero mucho"

FOTO: Suárez y Messi, protagonistas de la historia grande del fútbol sudamericano.

Luis Suárez le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras su despedida de la selección argentina. El delantero uruguayo, amigo y actual compañero del rosarino en Inter Miami, destacó su legado y su trayectoria con la camiseta albiceleste.

“Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu selección”, escribió Suárez en una publicación de Instagram.

El uruguayo, que también compartió equipo con Messi en Barcelona, resaltó la huella que dejó el argentino en el fútbol mundial.

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“Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella, pero siempre respetando a tus rivales, y eso te hace mucho más grande”, expresó.

Suárez también felicitó a Messi por cada uno de sus logros y destacó su perseverancia para alcanzar sus objetivos: “Porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir”.

Finalmente, el delantero uruguayo remarcó las cualidades de Messi tanto dentro como fuera de la cancha.

“Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo. ¡Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. ¡TE QUIERO MUCHO!”, cerró.