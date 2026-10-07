La emotiva carta de Luis Suárez a Messi: "Marcaste la historia; te quiero mucho"
El delantero uruguayo le dedicó un profundo mensaje a su amigo y compañero en Inter Miami tras la despedida del capitán de la "Albiceleste".
07/10/2026 | 11:15Redacción Cadena 3
FOTO: Suárez y Messi, protagonistas de la historia grande del fútbol sudamericano.
Luis Suárez le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras su despedida de la selección argentina. El delantero uruguayo, amigo y actual compañero del rosarino en Inter Miami, destacó su legado y su trayectoria con la camiseta albiceleste.
“Gordo, hoy dejás un legado lleno de récords, de grandes momentos y de recuerdos imborrables como jugador de tu selección”, escribió Suárez en una publicación de Instagram.
El uruguayo, que también compartió equipo con Messi en Barcelona, resaltó la huella que dejó el argentino en el fútbol mundial.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
“Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial. Allá donde fuiste dejaste tu huella, pero siempre respetando a tus rivales, y eso te hace mucho más grande”, expresó.
Suárez también felicitó a Messi por cada uno de sus logros y destacó su perseverancia para alcanzar sus objetivos: “Porque nunca bajaste los brazos, porque a muchos nos enseñaste que si uno quiere cumplir sueños se pueden cumplir”.
Finalmente, el delantero uruguayo remarcó las cualidades de Messi tanto dentro como fuera de la cancha.
“Sos un ejemplo como JUGADOR, eso está más que claro, pero un GRAN ejemplo como persona, como compañero y como amigo. ¡Gracias, gracias, gracias! Eternamente AGRADECIDO por haber sido contemporáneo. ¡TE QUIERO MUCHO!”, cerró.
Lectura rápida
¿Qué mensaje le dedicó Luis Suárez a Lionel Messi? Un emotivo mensaje destacando su legado y trayectoria con la selección argentina.
¿Quién es Luis Suárez? Un delantero uruguayo y amigo de Lionel Messi, actual compañero en Inter Miami.
¿Dónde compartieron equipo Suárez y Messi? En el club Barcelona.
¿Qué cualidades de Messi resaltó Suárez? Su legado como jugador y su ejemplo como persona y compañero.
¿Por qué Suárez considera a Messi un gran ejemplo? Por su perseverancia y por enseñarle a otros que los sueños se pueden cumplir.