Santa Fe convoca a los policías retirados para custodiar espacios públicos: cómo anotarse

La Provincia abrió una nueva convocatoria para policías retirados que quieran reincorporarse para realizar tareas de custodia en espacios públicos. La inscripción estará disponible hasta el 30 de octubre y la medida tendrá prioridad en Rosario y La Capital, aunque alcanzará a todo el territorio santafesino.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, explicó que quienes se postulen deberán atravesar un análisis de sus fojas de servicio y antecedentes, tras lo cual el Poder Ejecutivo definirá la nómina final. “Convocamos a todos los policías retirados que quieran sumarse a este plan de seguridad que viene presentando muy buenos resultados porque tiene una orientación que la gestión anterior no tenía”, afirmó.

Durante una conferencia de prensa, Coudannes también destacó los tiempos de respuesta del 911 ante incidencias de prioridad alta: cinco minutos en Santa Fe y seis en Rosario. Además, señaló que el sistema ya alcanza al 90% de las localidades de la provincia y remarcó la presencia policial en las calles.

Por otra parte, repasó el avance de las seis Estaciones Policiales que se construyen en Rosario y Santa Fe. “Las 6 estaciones que se construyen actualmente representan 40.000 metros cuadrados de superficie total y una inversión de $ 80.000 millones”, indicó. En Rosario, la Estación Centro tiene un 80% de avance, la Norte un 25% y la Noroeste un 12%, mientras que en Santa Fe los trabajos presentan avances de entre 3% y 55%.

Informe de Matías Arrieta.