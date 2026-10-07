Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 7 de octubre

En Argentina, las cotizaciones del dólar están sujetas a constantes cambios que afectan directamente la economía cotidiana de los ciudadanos. En este miércoles 7 de octubre de 2026, los valores son los siguientes:

Dólar Oficial : presenta un valor de 1.490 pesos para la compra y 1.540 pesos para la venta. Este tipo de cambio es el que establece el Banco Central y es utilizado para operaciones oficiales y comerciales.

: presenta un valor de pesos para la compra y pesos para la venta. Este tipo de cambio es el que establece el Banco Central y es utilizado para operaciones oficiales y comerciales. Dólar Blue : en el mercado informal, conocido como blue , se sitúa en 1.530 pesos para la compra y 1.550 pesos para la venta. Este valor refleja las expectativas y la oferta y demanda del mercado paralelo.

: en el mercado informal, conocido como , se sitúa en pesos para la compra y pesos para la venta. Este valor refleja las expectativas y la oferta y demanda del mercado paralelo. Dólar Mayorista : el dólar mayorista, que se utiliza principalmente en operaciones mayoristas, cotiza a 1.511 pesos para la compra y 1.520 pesos para la venta.

: el dólar mayorista, que se utiliza principalmente en operaciones mayoristas, cotiza a pesos para la compra y pesos para la venta. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : se posiciona mucho más alto, con un valor de 1.609,3 pesos para la compra y 1.610,8 pesos para la venta. Este es un tipo de cambio utilizado por inversores que buscan deshacerse de pesos y obtener dólares en el exterior.

: se posiciona mucho más alto, con un valor de pesos para la compra y pesos para la venta. Este es un tipo de cambio utilizado por inversores que buscan deshacerse de pesos y obtener dólares en el exterior. Dólar Cripto : en el ámbito de las criptomonedas, la cotización es de 1.599,91 pesos para la compra y 1.603,31 pesos para la venta.

: en el ámbito de las criptomonedas, la cotización es de pesos para la compra y pesos para la venta. Dólar Tarjeta: para las compras realizadas con tarjeta en el exterior, la cotización es de 1.937 pesos para la compra y puede llegar hasta 2.002 pesos para la venta.

Estas diferencias en las cotizaciones del dólar constituyen un reflejo de la situación económica del país. Los precios del dólar blue, por ejemplo, suelen ser más altos debido a la desconfianza en la moneda local y a la búsqueda de refugio en divisas más estables. El impacto en la vida de los argentinos es significativo, ya que muchas compras cotidianas, como alimentos y productos importados, se ven afectadas por estas variaciones. En tiempos de incertidumbre económica, el dólar se convierte en un indicador clave del bienestar financiero de los hogares.

Los factores que influyen en las cotizaciones son diversos: desde políticas monetarias del Banco Central hasta la inflación, las reservas disponibles, y la reacción del mercado ante eventos internacionales. La incertidumbre política también puede disparar la demanda de dólares en el mercado informal, llevando a un incremento en su precio. Además, la inclusión de impuestos y regulaciones afecta la cotización del dólar tarjeta, lo que representa un costo adicional para quienes viajan al exterior.