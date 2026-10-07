Pintxos 360º: Un viaje culinario entre Japón y España

Pintxos 360º es una obra que invita a explorar la fusión de sabores y técnicas culinarias entre dos culturas gastronómicas ricas y diversas: la japonesa y la española. El autor, Josep Barahona Viñes, tras más de tres décadas viviendo en Tokio, ha recopilado su experiencia en mercados, tabernas y restaurantes de alta cocina para crear un universo de finger food que trasciende fronteras.

La premisa de este libro es sencilla pero poderosa: cada bocado debe ser comestible con los dedos y memorable desde el primer instante. En sus páginas, el lector encontrará una variedad de propuestas que incluyen carnes, pescados, verduras y postres, así como opciones vegetarianas. Cada receta está diseñada para ser visualmente atractiva y deliciosa, con un enfoque en la presentación que despierta admiración antes de probarlas.

La obra se aleja de las normas rígidas de la cocina tradicional, permitiendo que la creatividad y la originalidad fluyan en cada receta. Desde frituras crujientes hasta pintxos que impactan con especias y texturas, Pintxos 360º es un homenaje a la versatilidad de los pintxos, que pueden ser tanto un entrante delicado como un postre sorprendente.

En un momento en que la gastronomía se ha convertido en un lenguaje universal, este libro se presenta como una invitación a abrir la mente y el paladar. La obra de Barahona no solo es un recetario, sino también una celebración de la cocina como un acto de compartir y disfrutar en compañía. La fusión de la técnica japonesa con la esencia del pintxo español promete llevar a los lectores a un viaje culinario inolvidable.

Así, Pintxos 360º se posiciona como una lectura esencial para los amantes de la cocina y aquellos que buscan innovar en sus menús. La obra no solo destaca por su contenido, sino también por la pasión que Josep Barahona Viñes transmite en cada página, convirtiendo la cocina en una experiencia que va más allá de lo gastronómico.

**Ficha del libro**



| **Género** | Lecturas complementarias |

| **Editorial** | LAROUSE |

| **Año de edición** | 2026 |

| **ISBN** | 9791388145100 |

| **Idioma** | Español |