FOTO: A un mes del juicio, 'La Toretto' solicitó salir dos veces por semana de su arresto domiciliario

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", quien enfrenta cargos por el atropello y muerte del motociclista Rubén Walter Armand en La Plata, solicitó a la Justicia la autorización para salir dos veces por semana de su arresto domiciliario y trabajar en un estudio jurídico. Sin embargo, su pedido fue rechazado.

El abogado Flavio Gliemmo, defensor de Alvite, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y explicó la razón detrás de la solicitud presentada ante el Tribunal Oral Criminal N.º 2: "En razón de que Felicitas estudia la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata y, a los efectos de poder costearla de algún modo en una casa de altos estudios privada, porque las cursadas pueden ser de manera virtual y no presencial como exige la UNLP, se requirió la autorización."

El letrado destacó que el objetivo de la solicitud era que la joven pudiera "trabajar dos veces por semana" y utilizar esos ingresos para cubrir los gastos de su formación académica.

Sin embargo, el Tribunal desestimó la solicitud y Gliemmo interpuso un recurso de apelación para intentar revertir la decisión de los jueces.

El juicio está programado para llevarse a cabo el 2, 3 y 6 de noviembre, y Alvite está imputada por homicidio simple con dolo eventual, lo que conlleva una pena de entre ocho y 25 años de prisión.

El defensor indicó que su clienta "no está tranquila" a medida que se acerca la fecha del debate oral y público en su contra.

En el mismo proceso judicial también será juzgada Valentina Velázquez, amiga de Alvite, quien enfrenta cargos por su participación en la picada mortal, bajo la figura de "prueba de velocidad".

"La Toretto" se encuentra bajo arresto domiciliario en su residencia de City Bell mientras espera el desarrollo del juicio por el trágico incidente que resultó en la muerte de Armand.