Rondas de negocios: la Muestra Industrial reunirá en Rafaela a compradores de cinco países

La Muestra Industrial "En el Centro de Todo", que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela, incorporará a su agenda tres rondas de negocios, una por jornada. Su objetivo es que la participación en el evento se traduzca en reuniones concretas entre empresas y en nuevas oportunidades comerciales.

Las rondas son uno de los pilares de una propuesta que busca ir más allá del formato de exposición tradicional. Cada día está pensado para un perfil distinto de vinculación: desde proveedores que buscan llegar a grandes compañías hasta fabricantes de alimentos y productos de consumo que quieren entrar en nuevos canales comerciales, dentro y fuera del país.

Miércoles 14: Grandes compradores, grandes oportunidades

La primera ronda se realizará el miércoles 14, de 15 a 19 horas, y conectará a industrias de la región con compañías líderes de sectores estratégicos. Entre los grandes compradores confirmados se encuentran EPE (Energía de Santa Fe), Litoral Gas, Techint Ingeniería y Construcción, Maniagro Argentina, Sinteplast y Adecoagro.

Para las pymes industriales de la Región Centro, la jornada es una oportunidad poco habitual: presentar sus capacidades directamente ante empresas que concentran grandes volúmenes de compra en energía, infraestructura, construcción y agroindustria.

Jueves 15: Del productor a la góndola

El jueves 15, de 9 a 13 horas, la ronda estará dedicada al consumo masivo. Fabricantes de la región podrán reunirse con supermercados, distribuidores, importadores y operadores comerciales de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Participarán, entre otros, Cormorán S.A. y Grupo 2000 (Argentina), Montana S.A. y Varsa (Paraguay), Alzarsi (Bolivia), Uniagro (Brasil) y Merfixsa (Uruguay). La presencia de compradores de cinco países convierte a esta jornada en una puerta de entrada concreta a nuevos mercados regionales, especialmente para empresas que evalúan exportar o ampliar su red de distribución.

Viernes 16: Conectar para crecer

La última ronda, el viernes 16, de 9 a 13 horas, tendrá un formato multisectorial y reunirá a industrias, comercios y proveedores de servicios especializados. Ya forman parte de esta instancia empresas como Basso, Grupo Sancor Seguros, Lattina, Inbio, Imoberdorf, Faben, Plasticraft, Proseind, VLR, AgroAr, Altina, Chanuvi y Agofa, junto a organizaciones como el clúster CEDI, entre muchas otras.

Esta jornada está abierta a todas las empresas que se inscriban y apunta a fortalecer los vínculos dentro del propio entramado productivo regional: proveedores, clientes, socios y servicios que muchas veces conviven en el mismo territorio sin haberse conectado.

Cómo participar

Para participar de las rondas de negocios es necesario contar con el Acceso Full, que tiene un valor de $150.000 por persona e incluye además el ingreso a todas las conferencias de los tres días. Para equipos de trabajo hay packs de 3 personas por $360.000 y de 5 personas por $525.000. Los accesos se adquieren en www.muestraindustrial.ar.

A partir del jueves 8 de octubre se habilitará la coordinación de reuniones. Desde ese momento, los participantes podrán solicitar y agendar encuentros con las empresas que les interesen y llegar a la Muestra con su agenda de reuniones ya organizada.

Negocios en el centro

La exposición de la Muestra tendrá entrada libre y gratuita durante los tres días. Las conferencias y las rondas de negocios requieren el Acceso Full.

Organizada por NC Producciones y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), la Muestra Industrial busca consolidar a Rafaela y a la Región Centro como punto de encuentro de la Argentina productiva, un espacio donde las conversaciones se conviertan en negocios.

Sociedad Rural de Rafaela · Av. Brasil 497, Rafaela, Santa Fe

14, 15 y 16 de octubre de 2026

Inscripción, accesos y agenda completa: www.muestraindustrial.ar