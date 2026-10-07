Eugenio Cuttica regresa a la Argentina con una exposición en Pilar que abarca dos décadas de su arte

Buenos Aires, 7 octubre (NA) — Después de dos años sin exponer en el país, Eugenio Cuttica regresa a la escena artística argentina con una muestra en Pilar, donde reunirá una veintena de obras de distintas etapas de su producción, además de instalaciones y esculturas.

"Eugenio Cuttica en Pilar" se inaugurará este jueves 8 de octubre, de 18 a 22, en Terán Space & Art Gallery, ubicada en La Aldea, sobre la colectora de la Panamericana, kilómetro 44, y podrá visitarse hasta el 8 de noviembre con entrada libre y gratuita.

La exposición, curada por Pato Terán, combinará trabajos recientes con piezas que recorren los últimos veinte años de la trayectoria del artista. Entre ellas se destaca una instalación compuesta por más de mil flores de cerezo confeccionadas en seda, presentada anteriormente en el Museo MAR de Mar del Plata en 2018.

También se exhibirá una obra monumental de un árbol de liquidámbar, de cuatro metros de alto por 2,5 de ancho, además de pinturas protagonizadas por "La Niña", la figura traslúcida que se convirtió en uno de los motivos más reconocibles de la producción de Cuttica.

La presentación marcará además la primera exposición del artista en Pilar, una elección que Cuttica vinculó con el crecimiento urbano de la zona norte del conurbano y con la necesidad de ampliar la circulación cultural más allá del centro porteño.

"Elijo exponer en La Aldea porque Pato Terán está haciendo un esfuerzo significativo para poder llevar el arte y la cultura a esta zona, el último anillo del conurbano norte", explicó el artista, quien destacó la transformación experimentada por Pilar durante las últimas décadas.

La exposición funcionará, además, como antesala de un proyecto de mayor escala previsto para 2027. Cuttica adelantó que entre mayo y julio del próximo año presentará en un nuevo museo privado del centro porteño una megamuestra integrada por alrededor de 120 pinturas y 80 esculturas.

Nacido en Buenos Aires en 1957, Cuttica es uno de los referentes de la denominada "generación intermedia" del arte argentino y participó durante los años 80 del llamado "retorno de la pintura". Estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y pintura y escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y fue discípulo y asistente de artistas como Antonio Berni y Howard Martínez.

A lo largo de más de tres décadas expuso en ciudades como Nueva York, Boston, Los Ángeles, Ámsterdam, Bogotá, Shanghái y Sevilla. En 2015 presentó "La Mirada Interior", su retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes, que, según la información difundida por la organización, recibió 120.000 visitantes.

Cuttica fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en 2019 y en 2024 recibió la Mención de Honor Dr. Juan Bautista Alberdi de la Cámara de Diputados de la Nación. La muestra en Pilar abre ahora una nueva etapa de su producción pública, antes de su regreso a gran escala a los museos porteños en 2027.