Los Rolling Stones regresan al estudio para grabar nuevas canciones tras su último álbum

Los Rolling Stones continúan con su incansable trayectoria: solo tres meses después del lanzamiento de Foreign Tongues, su más reciente producción discográfica, la emblemática banda británica ha regresado al estudio para grabar nuevas canciones, según lo confirmó el destacado saxofonista de jazz Courtney Pine, quien participó en una de las sesiones junto a Mick Jagger.

Pine compartió que recientemente colaboró con el vocalista de los Stones, indicando que la sesión estaba destinada a la creación de nuevo material del grupo. "Acabo de hacer otra sesión hace un par de semanas con él para The Rolling Stones", expresó el músico británico en una entrevista para el programa Private Passions de BBC Radio 3, que se emitirá el domingo 11 de octubre y que fue anticipada por el diario Daily Mirror.

El saxofonista, reconocido como una de las figuras más influyentes del jazz británico en las últimas décadas, también destacó la habilidad de Jagger para desenvolverse en el entorno del estudio, describiéndolo como "un artista increíble". Pine ya había colaborado previamente con él y ha sido nuevamente convocado para estas nuevas grabaciones.

Atlantic London, fabricante de saxofones, también corroboró la información sobre la sesión, indicando que Pine había grabado con los Rolling Stones utilizando uno de sus modelos Duke Tenor.

A pesar de que el Mirror sugirió que estas sesiones podrían resultar en el álbum número 26 de la banda, por el momento no hay un anuncio oficial sobre un nuevo disco. No obstante, un portavoz del grupo confirmó al periódico que Jagger y sus compañeros siguen desarrollando canciones: "Mick y la banda siempre están aportando nuevas ideas y grabando temas para una posible edición futura. Estén atentos".

La noticia se produce poco después de que los Stones lanzaran el 10 de julio Foreign Tongues, un álbum que incluye 14 temas, producido por Andrew Watt y grabado en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres. Este trabajo reunió nuevamente a Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, e incluyó colaboraciones de artistas como Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure, y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

El disco, que sigue a Hackney Diamonds (2023), también presenta una participación póstuma de Charlie Watts, grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021. A principios de octubre, la banda también lanzó Bad Luck Hideaway, una canción que no había estado disponible en plataformas digitales y que también cuenta con una grabación de Watts.

Las declaraciones de Pine sugieren que el período de intensa actividad creativa de los Rolling Stones no se detuvo con Foreign Tongues. Sin fecha, título ni confirmación de un nuevo álbum, la banda ya se encuentra en el estudio y tiene nuevas canciones en proceso.