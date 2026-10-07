WAI: una nueva alianza que potencia el impacto de la palabra en la cultura contemporánea

FOTO: Aline Brikman (a la izquierda) y Valerie Bille (a la derecha).

Buenos Aires, 7 octubre (NA) – En un mundo marcado por la rapidez de lo digital, regresar a lo esencial de la experiencia humana se presenta como un acto de resistencia. En este contexto, surge el grupo WAI, una coalición diseñada para promover lo irremplazable del ser humano: el poder transformador de la palabra.

WAI se configura como una red estratégica y poética, con presencia en México y Argentina. Esta iniciativa se enfoca en desarrollar programas específicos que faciliten el diálogo entre entidades gubernamentales y el sector privado, con el fin de crear alianzas que financien e impulsen activamente iniciativas culturales con un impacto tangible en la comunidad.

"Impulsamos lo que llamamos the literature of sustainability: una manera de generar un impacto positivo a través de la literatura, la educación y la cultura", señala con entusiasmo Laura Della Costa, co-fundadora y directora ejecutiva del proyecto.

Para Della Costa, la sostenibilidad no se limita a la conservación del entorno físico; es urgente un crecimiento emocional, humano y simbólico que solo la cultura puede aportar.

Junto a ella, Verónica Boix se suma como co-líder del grupo, aportando su vasta trayectoria en el ámbito literario latinoamericano. Boix es autora de las novelas Libertad bajo palabras (2018, Letras del Sur) y La estrategia de la rana (2023, Tusquets), y colabora en suplementos culturales de medios como La Nación y Clarín, además de tener una sólida experiencia en la coordinación de talleres literarios.

Su participación es especialmente relevante en el contexto cultural actual, ya que participará en el FILBA, que se llevará a cabo en Buenos Aires a fin de mes. Esto resalta cómo se establece un puente entre la creación individual y el espacio público.

La vocación de WAI, sin embargo, no se limita al diseño institucional. En la práctica diaria, la iniciativa ofrece una red de experiencias participativas, que incluyen talleres de escritura, clubes de lectura y clínicas de obra, orientadas a apoyar el desarrollo de proyectos literarios personales.

Un próximo hito en la agenda del grupo es el lanzamiento de "Las nuevas", un club de lectura dedicado a las nuevas voces femeninas en la literatura latinoamericana, así como una residencia de escritura destinada a proporcionar a los creadores un espacio de reflexión y tranquilidad en medio del bullicio contemporáneo.

En síntesis, WAI busca subrayar un aspecto fundamental: que antes que cualquier tecnología, lo que realmente nos conecta y nos define es nuestra capacidad de crear lenguaje, imaginar nuevas realidades y contarlas. En definitiva, la unión entre la palabra escrita y la imaginación colectiva podría ser la clave para la verdadera trascendencia.