FOTO: Lotocki compareció ante la justicia por lesiones a cinco mujeres y su polémica declaración

Aníbal Lotocki declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires en relación a las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres, afirmando que "el metacrilato era la vedette del momento".

En su exposición, el acusado ofreció detalles sobre los productos utilizados en procedimientos estéticos, mencionando que durante la década de 1990 se produjo un cambio significativo en el acceso a estos tratamientos. "El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo", afirmó Lotocki al referirse a la evolución de las prácticas estéticas, agregando que "en los 90 la clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar a estos productos, prótesis e inyectables para sustraer arrugas".

En este contexto, el cirujano enfatizó: "El metacrilato era la vedette del momento".

La declaración de Lotocki se produjo después del testimonio de Paola Auzmendi, la primera denunciante que compareció ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

El ex cirujano también enfrenta cargos por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 tras una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Además, son juzgados en este caso el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos, junto a la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, por la muerte de Zárate.

Por su parte, Florencia Krzeczek está acusada de haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Este juicio es distinto al proceso por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, donde Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

El imputado ya había declarado en septiembre ante el mismo tribunal por la causa relacionada con la muerte de Zárate, ocasión en la que sostuvo: "Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado".

Durante la misma instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó la detención de Lotocki en esa causa, tras un pedido del fiscal general Sandro Abraldes.