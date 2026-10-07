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El vuelo de los gansos: la lucha por la energía renovable en un mundo de sombras

En un contexto de cambio climático, un joven empresario enfrenta poderosos enemigos que amenazan su innovador proyecto.

07/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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El vuelo de los gansos: la lucha por la energía renovable en un mundo de sombras

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Paul Kloster es el joven director de Solar Alternative, una empresa que promete revolucionar el sector de las energías renovables con una innovación radical. Su figura, rodeada de un halo de misterio, despierta el interés de la prensa, ansiosa por conocer más sobre esta propuesta que podría cambiar el rumbo de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la ambición y el poder no tardan en manifestarse, y el proyecto de Kloster genera desconfianza entre los poderosos enemigos que se sienten amenazados por su éxito.

Cuando la idea de Kloster llega a oídos de los gobernantes de los petroestados y de los magnates de los combustibles fósiles, estos se unen para destruirla. En su afán por mantener su privilegiada posición, contratan a un mercenario sin escrúpulos, dispuesto a acabar con Solar Alternative y, si es necesario, con la vida de su director. Así, el joven empresario se ve inmerso en una batalla mediática y personal, enfrentándose a bulos y conspiraciones orquestadas desde las más altas esferas del poder.

La novela, que se inscribe en el género de la novela negra, no solo atrapa al lector con su intriga y tensión, sino que también plantea una reflexión sobre la lucha por un futuro sostenible. En un mundo donde el dinero y la ambición parecen reinar, El vuelo de los gansos invita a cuestionar hasta dónde están dispuestos a llegar aquellos que se benefician del statu quo. La obra, publicada por Grijalbo en 2026, se convierte en un espejo de la realidad actual, donde la innovación y el progreso chocan con intereses arraigados y poderosos.

La relevancia de esta historia radica en su capacidad para conectar con el lector contemporáneo, que se enfrenta a desafíos ambientales y éticos. La narrativa de Kloster no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre el futuro del planeta y las decisiones que se deben tomar para preservarlo. En un contexto donde la lucha por la sostenibilidad es más urgente que nunca, esta novela se presenta como una lectura necesaria y provocadora.

Ficha del libro:

EditorialGRIJALBO
GéneroNovela negra, intriga, terror
Año de edición2026
ISBN9788425375040
ISBN digital9788425375057
IdiomaEspañol

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