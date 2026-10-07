Flávio Bolsonaro propuso reformas constitucionales y no buscará la reelección en Brasil

El candidato presidencial opositor Flávio Bolsonaro (PL) ha declarado que no se presentará a la reelección en caso de triunfar en la segunda vuelta, y ha aclarado que sus intenciones de "cambiar la Constitución para redemocratizar el país" se centran en la reducción de la edad de responsabilidad penal y en modificaciones al Supremo Tribunal Federal (STF).

En sus afirmaciones, Bolsonaro manifestó: "¿Crees que Brasil es una democracia plena? No. Hay que respetar la política; existen varias propuestas de reforma constitucional que son posibles", en declaraciones que fueron citadas por Globo y reproducidas por la Agencia Noticias Argentinas.

El candidato subrayó: "Es necesaria una reforma del Poder Judicial. Llevo tiempo abogando por reducir la edad de responsabilidad penal; esto debe hacerse mediante una enmienda constitucional. Hay aspectos de la reforma tributaria que deben modificarse mediante una enmienda constitucional. Y, por supuesto, se acabó la reelección."

Bolsonaro enfatizó que, si es electo, utilizará la mayoría que obtenga en el Congreso para "cambiar la Constitución", aunque no especificó todos los cambios que pretende impulsar. Estas declaraciones se realizaron el martes en Goiânia, donde estuvo acompañado por Ronaldo Caiado (PSD), quien, tras ser derrotado en la primera ronda, anunció su apoyo a la candidatura de Bolsonaro.

Al ser consultado por la prensa sobre el alcance de su propuesta, Bolsonaro adoptó un tono más moderado, resaltando su respeto por la Carta Magna y tratando de descartar la posibilidad de medidas autoritarias. Aseguró que su gobierno procurará "estabilidad, paz para que todos trabajen, seguridad jurídica y respeto a la Constitución" y que "Brasil tiene que volver a la normalidad".

"En mi caso, siempre actuaré con moderación, con respeto por la política y honrando y respetando a cada segmento de la sociedad representado aquí por estos parlamentarios, no solo a los diputados estatales y federales que están aquí, sino también a los gobernadores, a los candidatos a gobernador que aún están en campaña y a los senadores", dijo.

El candidato también se refirió a las críticas que ha recibido por sus declaraciones. "Ya he visto gente que empieza a decir: 'Ah, ahora que Flávio tiene una gran mayoría en el Congreso, va a hacer lo que su padre no hizo (en relación con el complot golpista). Dejemos de mentir y seamos realistas'."

La reforma judicial ya figura en el programa de gobierno de Flávio Bolsonaro, que incluye propuestas relacionadas principalmente con el Tribunal Supremo Federal (TSF), entre ellas cambios en las decisiones monocráticas.

El candidato también había defendido la reducción de la edad de responsabilidad penal. En agosto, declaró que apoyaría su reducción de 18 a 16 años. La propuesta que se debate en el Congreso modifica el artículo 228 de la Constitución y, por lo tanto, debe ser aprobada mediante una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC).

Fin de la reelección

En un discurso reciente, Bolsonaro aseguró que no tiene intención de presentarse a la reelección si resulta electo, y sostuvo que la decisión final sobre la implementación de la medida corresponderá al Congreso. Su partido, el Partido Liberal (PL), obtuvo 121 diputados y la mayor representación en la Cámara desde la Constitución de 1988.

El líder agregó: "Cuando digo que estoy a favor de acabar con la reelección y que así es como lo voy a hacer, me refiero a que voy a utilizar el capital político de un presidente recién elegido para aprobar esta enmienda constitucional y redemocratizar nuestro país en este sentido. Se trata de dar ejemplo".

Bolsonaro continuó: "Para demostrar que no aspiro al poder como el gobierno actual. (...) No aspiro al poder. Aspiro al futuro de mi país, un futuro para mis hijas, para las hijas de quienes están aquí, para quienes nos están viendo. Por eso, me comprometí a no presentarme a la reelección".

Según Flávio Bolsonaro, la definición sobre cómo funcionaría el fin de la reelección quedaría en manos de la Cámara de Diputados y del Senado. Añadió: "Será el Congreso quien debatirá los criterios, si el mandato será de cuatro o cinco años, si se aplicará solo al presidente o también a los gobernadores. Se respetará el proceso legislativo y la mayoría decidirá qué camino tomar en materia de reforma política".