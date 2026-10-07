Rusia asegura que no hay riesgos de epidemia tras caso de neumonía en Irkutsk

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Luego de la notificación de un caso de neumonía, las autoridades de Irkutsk, Siberia, han declarado que no hay riesgos de epidemia. Así lo comunicó el Servicio Federal de Vigilancia de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia (Rospotrebnadzor) en un informe difundido hoy miércoles.

El organismo indicó que la situación sanitaria y epidemiológica en Irkutsk y en la vecina ciudad de Shelekhov se mantiene estable, y detalló que se han puesto en marcha amplias medidas preventivas y antiepidémicas.

Hasta el momento, más del 90 por ciento de las personas que estuvieron en contacto con la paciente han sido sometidas a observación médica. No se han registrado anomalías de salud vinculadas a enfermedades infecciosas, y se realizaron cerca de 5.000 pruebas de laboratorio que no encontraron ningún microorganismo patógeno peligroso, según reportó Rospotrebnadzor.

La agencia también subrayó que se actuó de manera inmediata y conforme a la legislación sanitaria tras recibir la notificación sobre el caso.

Dos comisiones encargadas de supervisar el cumplimiento de los requisitos de seguridad biológica realizaron inspecciones en el instituto donde trabajaba la paciente, y no se encontraron incidentes relacionados con microorganismos patógenos. Las auditorías confirmaron que se han implementado controles adecuados.