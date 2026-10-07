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Fue un pibe de pueblo más y hoy es director de una empresa que fabrica implementos para el agro

Altina tuvo sus orígenes en el año 1953 con el objetivo de producir bienes y brindar servicios destinados al mercado agropecuario.

07/10/2026 | 14:17Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Esteban Pivetta de Altina.

FOTO: Esteban Pivetta de Altina.

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Esteban Pivetta, director comercial de Altina y socio de una empresa familiar, comparte su historia de crecimiento personal y profesional desde Zenón Pereira, un pueblo de 2.000 habitantes en Santa Fe.

"Desde chico, siempre soñamos en cambiar la realidad del pueblo", dice Esteban, quien después de estudiar en Córdoba y Buenos Aires decidió regresar a su comunidad en 2009, en un momento crucial para la empresa familiar.

"Volví a ayudar a la familia a ordenar la empresa y me involucré en la comunidad", explicó a Cadena 3, Pivetta, quien lanzó iniciativas como la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Comisión de Industria para fortalecer la economía local.

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Tras la muerte de su padre en 2015, Esteban y sus hermanos asumieron la dirección de la empresa. "Trabajamos en fertilizadoras neumáticas y logramos exportar a nueve países", añadió.

Pivetta destaca la cultura del trabajo en Zenón Pereira. "No solo hay empleo, hay un ADN emprendedor y compromiso laboral", mencionó, enfatizando que el amor por su pueblo impulsa el desarrollo social y económico.

Con vínculos establecidos con empresas de renombre como John Deere, Esteban sueña con un futuro en el que Altina crezca en el mercado sudamericano. "Nuestra marca ya es reconocida en Brasil", señaló.

Entrevista de La Argentina Posible.

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