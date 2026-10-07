Alemania reafirma su compromiso en la lucha contra el antisemitismo tras ataques de Hamás

Buenos Aires, 7 octubre (NA) – Alemania se comprometió este miércoles a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo y a fortalecer la seguridad de Israel, con motivo del aniversario de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. En un mensaje en la red social X, el canciller alemán, Friedrich Merz, expresó su pesar por las víctimas y enfatizó la necesidad de actuar contra el antisemitismo.

"El ataque de Hamás contra Israel (…) marca un profundo punto de inflexión. Recordamos a las víctimas, compartimos su dolor", escribió Merz. En su intervención, también subrayó: "Debemos enfrentarnos al antisemitismo con mayor decisión aún".

"Las mujeres judías y los hombres judíos deben poder vivir aquí (en Alemania) sin miedo", agregó, según un informe del sitio DW.

En el marco de la conmemoración, la presidenta del Bundestag, Julia Klöckner, realizó un discurso en el que instó a la población a combatir el antisemitismo en su vida cotidiana. Durante la sesión, Klöckner manifestó: "Depende de cada uno hacerlo en su propia vida cotidiana -en su entorno inmediato, en el lugar de trabajo, en el tiempo libre-".

La parlamentaria enfatizó que quienes solo proclaman "¡Nunca más!" en relación con el pasado carecen de credibilidad si no extienden esa frase al presente y al futuro. Klöckner afirmó: "Los judíos y las judías deben poder vivir en nuestro país con libertad y seguridad", y agregó que el antisemitismo no tiene cabida en las calles ni en los debates políticos.

Sin embargo, Klöckner reconoció que la realidad es preocupante: "Lamentablemente, ya sea por motivos de extrema derecha, extrema izquierda o islamismo, los extremistas quieren que nos acostumbremos a la estigmatización de los judíos". A pesar de ello, confía en que la mayoría de la población no comparta esos sentimientos, aunque reconoció que a veces no se alza la voz con suficiente firmeza.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, también se pronunció sobre la situación. A través de su cuenta de Facebook, recordó "el sufrimiento de muchas personas" y mencionó a las víctimas y rehenes de Hamás. A diferencia de Merz, Steinmeier también hizo alusión a los muchos muertos en la Franja de Gaza, donde la población enfrenta condiciones humanitarias extremas.

El presidente alemán indicó que desde el 7 de octubre de 2023, "la agitación antisemita ha aumentado de manera insoportable" en el país. Steinmeier subrayó que Alemania debe seguir trabajando contra el antisemitismo y por la seguridad de Israel, así como por la dignidad y autodeterminación de los palestinos, y por la convivencia pacífica en Oriente Medio.

Los ataques de Hamás hace tres años dejaron cerca de 1.200 muertos y más de 251 rehenes. En respuesta, la ofensiva israelí sobre Gaza ha provocado más de 74.200 muertes palestinas, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, lo que ha sido calificado por expertos de la ONU como genocidio.