Grupo Paviotti cumple 130 años: de una empresa familiar de Villa Nueva a un ecosistema de salud
Atualmente, la empresa integra servicios asistenciales, salud, farmacias y previsión dentro de una misma estructura.
07/10/2026 | 14:44Redacción Cadena 3
FOTO: Grupo Paviotti cumple 130 años.
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La Argentina Posible
Grupo Paviotti nació en 1896 en Villa Nueva, fundado por Don Isidoro Paviotti como una empresa dedicada a servicios de sepelio. En 1936 se trasladó a Villa María, donde mantiene hasta hoy su sede central. Con el paso de las décadas incorporó servicios sociales, un cementerio parque, beneficios en salud y la red Ecofarma.
Hoy, la compañía cuenta con 80.000 afiliados y una amplia gama de servicios. Francisco Marcellino, actual presidente del Grupo Paviotti, destacó a Cadena 3 que "la continuidad de la empresa" incluye la creación de la farmacia Ecofarma en 2001 y la reciente alianza con Farmacias Modernas para mejorar la atención.
Sobre la importancia de la atención personalizada en la era de la tecnología, Juan Dellavedova afirmó que "la relación humana es fundamental". Esto se traduce en un equipo de 400 empleados que se esfuerzan diariamente por mantener la calidad del servicio.
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Altina tuvo sus orígenes en el año 1953 con el objetivo de producir bienes y brindar servicios destinados al mercado agropecuario.
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En 2025 sumó a la Red de Farmacias Moderna, ampliando su presencia en distintos puntos de Córdoba. Actualmente integra servicios asistenciales, salud, farmacias y previsión dentro de una misma estructura. En 2026, al cumplir 130 años, proyecta expandir Ecofarma y abrir nuevos espacios de atención médica de Paviotti Salud.
El futuro del Grupo Paviotti se centra en la modernización y la utilización de tecnología. Francisco menciona que, gracias a la telemedicina, se buscan acercar los servicios a localidades vecinas, manteniendo siempre un enfoque en el bienestar del afiliado.Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Qué es el Grupo Paviotti? Es una empresa dedicada a servicios de sepelio y otros servicios sociales, fundada en 1896.
¿Quién fundó el Grupo Paviotti? Fue fundado por Don Isidoro Paviotti.
¿Cuándo se trasladó a Villa María? Se trasladó en 1936, donde actualmente mantiene su sede central.
¿Cómo ha evolucionado el Grupo Paviotti? Ha incorporado servicios de salud, un cementerio parque y la red Ecofarma, con 80.000 afiliados.
¿Por qué es importante la atención personalizada? Juan Dellavedova destaca que la relación humana es fundamental en la prestación de servicios.