Grupo Paviotti cumple 130 años: de una empresa familiar de Villa Nueva a un ecosistema de salud

Grupo Paviotti nació en 1896 en Villa Nueva, fundado por Don Isidoro Paviotti como una empresa dedicada a servicios de sepelio. En 1936 se trasladó a Villa María, donde mantiene hasta hoy su sede central. Con el paso de las décadas incorporó servicios sociales, un cementerio parque, beneficios en salud y la red Ecofarma.

Hoy, la compañía cuenta con 80.000 afiliados y una amplia gama de servicios. Francisco Marcellino, actual presidente del Grupo Paviotti, destacó a Cadena 3 que "la continuidad de la empresa" incluye la creación de la farmacia Ecofarma en 2001 y la reciente alianza con Farmacias Modernas para mejorar la atención.

Sobre la importancia de la atención personalizada en la era de la tecnología, Juan Dellavedova afirmó que "la relación humana es fundamental". Esto se traduce en un equipo de 400 empleados que se esfuerzan diariamente por mantener la calidad del servicio.

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En 2025 sumó a la Red de Farmacias Moderna, ampliando su presencia en distintos puntos de Córdoba. Actualmente integra servicios asistenciales, salud, farmacias y previsión dentro de una misma estructura. En 2026, al cumplir 130 años, proyecta expandir Ecofarma y abrir nuevos espacios de atención médica de Paviotti Salud.

El futuro del Grupo Paviotti se centra en la modernización y la utilización de tecnología. Francisco menciona que, gracias a la telemedicina, se buscan acercar los servicios a localidades vecinas, manteniendo siempre un enfoque en el bienestar del afiliado.

Entrevista de La Argentina Posible.