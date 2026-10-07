Lula convoca a sus seguidores a salir a las calles para evitar el retroceso en Brasil

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el PT, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó un video en redes sociales donde convoca a sus seguidores a manifestarse en las calles para impedir el "retroceso" del país.

Los resultados de la primera vuelta electoral, que se celebró el pasado domingo, llevaron a la campaña de Lula a buscar una mayor visibilidad del mandatario en plataformas digitales. En esta primera ronda, el candidato del PT obtuvo 2,3 millones menos de votos que su rival Flávio Bolsonaro (PL).

"Vamos, todos, salgamos a las calles, hablemos con la gente. Ustedes que aman Brasil, que aman la educación, la democracia, que desean tener un trabajo digno, seguir estudiando y ver crecer a Brasil, que necesitan mejorar sus vidas, salgamos a las calles", instó Lula.

El mandatario añadió: "Vamos a ganar estas elecciones para que no permitamos que este país vuelva a retroceder. ¡Vamos, gente, ya es hora!".

El martes, Lula también defendió la eliminación de la jornada laboral 6x1, una propuesta que se discute actualmente en el Senado. El fundador del Partido de los Trabajadores expresó su deseo de que esta reducción de la jornada laboral "llegue a buen término", a pesar de que el senador Flávio Bolsonaro se opone a esta iniciativa.

"Flávio Bolsonaro está en contra. Para él, quienes trabajan menos deberían ganar menos. "Me gustaría verlo explicarle a una madre qué factura debe dejar de pagar para poder descansar. ¿Comida? ¿Electricidad? ¿Alquiler? Cualquiera que viva de un sueldo sabe que esto no es una opción", comentó Lula.

En otro video, Lula exigió una postura clara de Bolsonaro sobre la eliminación de la jornada laboral 6x1. "Quiero saber cómo va a votar Flávio Bolsonaro. Quiero saber cómo va a instruir al partido PL para que vote", preguntó.

La propuesta de enmienda constitucional que se debate en el Congreso establece una jornada laboral máxima de 40 horas semanales, distribuidas en cinco días de trabajo y dos de descanso, sin reducción salarial. Este tema comenzó a ser analizado en el pleno del Senado el martes.

"Confío en que (el presidente del Senado, Davi) Alcolumbre lo someterá a votación. Confío en que el Senado repetirá la decisión ya tomada por la Cámara, y confío en que el PL demostrará si tiene o no el valor de votar a favor de poner fin a esta escala", afirmó Lula.

Entre los partidarios del gobierno, se mantiene el objetivo de aprobar el texto en dos votaciones antes de la segunda vuelta. Además, buscan desenmascarar a los opositores que intentan frenar la votación para eliminar el sistema 6x1. Los miembros del PL y de los Republicanos se reunirán para definir una estrategia para evitar la votación, según reporta Globo.com.