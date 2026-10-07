La Selección argentina se mantiene segunda en el ranking FIFA tras triunfos en amistosos

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) - La FIFA ha hecho una nueva actualización de su ranking tras el reciente parate por partidos internacionales y la Selección argentina se posiciona en el segundo lugar, detrás de España. La selección de Francia completa el podio, tras su participación en la UEFA Nations League.

Los triunfos de Argentina ante Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) y Benín (3-0) han llevado al equipo a alcanzar un total de 1972,80 puntos en el ranking FIFA. España, que ocupa el primer puesto, también obtuvo victorias en sus cuatro encuentros de la Nations League: contra Croacia (en ambos partidos), Inglaterra y República Checa.

El actual campeón del mundo, España, acumula 2011,57 puntos y se ha clasificado a los cuartos de final en la competencia amistosa que se está disputando en Europa.

Por su parte, Francia, que quedó en el cuarto lugar en el Mundial 2026, logró tres victorias: ante Bélgica (en dos partidos) y Turquía, además de un empate contra Italia. Con esto, el equipo dirigido por Zinedine Zidane ha alcanzado los 1.958,86 puntos en el ranking FIFA.

En el cuarto lugar se encuentra Inglaterra, que recientemente venció a Francia en el desempate por el tercer puesto del Mundial, por 6 a 4. El equipo de Thomas Tuchel tiene 1.925,59 puntos tras una derrota ante España y victorias contra República Checa (en ambos encuentros) y Croacia.

¿Cómo están posicionadas las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA?

En cuanto a las selecciones de Sudamérica, la más cercana a Argentina es Brasil, que ocupa el sexto lugar con 1806,51 puntos, por detrás de Portugal. En esta fecha, el equipo de Carlo Ancelotti descendió del quinto puesto, mientras que Portugal ascendió desde el séptimo.

Fuera del Top ten, Colombia se encuentra en el puesto 11 con 1735,80 puntos, mientras que Uruguay está en el vigésimo lugar con 1635,54 puntos.

Ecuador ocupa el puesto 24 con 1587,07 puntos; Paraguay está en el número 33 con 1552,30; y Venezuela (1465,87), Chile (1458,97) y Perú (1450,95) ocupan los lugares 49, 50 y 53, respectivamente.

Los primeros diez del ranking FIFA

España - 2011.57 pts Argentina - 1972.80 pts Francia - 1958.86 pts Inglaterra - 1925.59 pts Portugal - 1807.69 pts Brasil - 1806.51 pts Marruecos - 1805.34 pts Bélgica - 1779.17 pts Países Bajos - 1778.61 pts México - 1738.48 pts

Agencia NA.