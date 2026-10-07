A un mes de la llegada del Papa, una encuesta reveló cuántos argentinos irían a verlo

FOTO: Un estudio revela la intención de asistencia a los actos del Papa

A menos de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el 16,5% de los adultos manifestó su intención de asistir a alguno de los actos para verlo durante su visita. El porcentaje representa a más de cinco millones de personas, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026).

El relevamiento muestra, sin embargo, que la asistencia todavía no está definida para una parte importante de la población: el 34% respondió que aún no sabe si concurrirá, mientras que el 49,5% afirmó que no tiene previsto hacerlo.

Entre quienes expresaron su intención de asistir, el 77% se identifica como católico y cerca del 11% como evangélico. La predisposición también presenta diferencias según el nivel socioeconómico: entre los sectores de menores ingresos alcanza el 18,4%.

La ENReVi 2026 fue realizada entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre, sobre 2.414 casos observados y 2.092 ponderados, con cobertura de las 24 jurisdicciones del país. El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, Boston College y la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), mientras que el trabajo de campo estuvo a cargo de Zuban Córdoba y Asociados.

La encuesta también consultó sobre dos planteos atribuidos a León XIV en materia social y económica. El 75,2% de los entrevistados se manifestó de acuerdo con la necesidad de establecer control público sobre la inteligencia artificial para prevenir la desinformación y la vigilancia masiva.

A su vez, el 77,4% coincidió con que el agua, los alimentos y los servicios de salud deberían quedar al margen de la especulación financiera. Según el informe, el respaldo a ambos planteos supera el 60% incluso entre los simpatizantes de La Libertad Avanza (LLA).

En cuanto a la intención de participar de las actividades vinculadas con la visita papal, el estudio registró diferencias entre grupos políticos. La predisposición es algo menor entre adherentes a LLA y partidos de izquierda que entre simpatizantes del peronismo, el kirchnerismo y el PRO. El informe difundido no detalla los porcentajes correspondientes a cada espacio.

Más allá de la visita de León XIV, la investigación ofrece un panorama sobre las prácticas religiosas y espirituales de los argentinos. El 95,2% afirmó haber realizado al menos una durante el último año, mientras que el 4,8% señaló que no desarrolló ninguna.

La práctica más extendida es rezar u orar, mencionada por el 76% de los consultados. Además, el 60,3% aseguró que lo hace al menos una vez por semana o todos los días.

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25.077 voluntarios dieron su sí, poniendo sus manos a disposición para recibir al Santo Padre en nuestra patria ???? Este número es la muestra viva de un pueblo que se une con generosidad, entrega y esperanza para vivir un acontecimiento histórico ?? ¡Gracias a cada uno por asumir este compromiso con el corazón abierto! ?? Pronto nos estaremos comunicando con ustedes vía mail ?? para proporcionarles toda la información correspondiente a la siguiente etapa. #LeonXIV #BienvenidosTodos #Argentina @elpapaenarg — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) October 7, 2026

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El estudio también refleja una transformación en la identificación religiosa. Mientras el 78% de los encuestados afirmó haber sido criado como católico, actualmente el 60,2% se identifica con esa religión.

En sentido contrario, las personas sin filiación religiosa pasaron del 5,8% entre quienes fueron criados sin una religión determinada al 19,3% en la actualidad. Los datos muestran así un proceso de cambio en las pertenencias religiosas, en paralelo con una amplia persistencia de prácticas espirituales entre la población.