Rafael Grossi se posiciona segundo en la carrera por la Secretaría General de la ONU

El argentino Rafael Grossi se ubicó en el segundo lugar de la quinta votación informal del Consejo de Seguridad, que busca elegir al nuevo secretario general de Naciones Unidas, quien sucederá al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre.

En esta ronda, el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) obtuvo seis votos de "alentar", siete de "desalentar" y dos "sin opinión", según informaron diversos medios de comunicación.

A pesar de perder dos apoyos en comparación con la votación anterior del 29 de septiembre, Grossi escaló una posición debido a la caída más marcada de otros candidatos en la contienda.

Desde su entorno resaltaron que el diplomático logró mantenerse en la competencia a pesar de las variaciones en las distintas rondas de votación. En la votación del 29 de septiembre, había logrado ocho votos favorables y siete en contra, tras recuperarse de una tercera votación en la que solo había obtenido cinco apoyos.

Grynspan sigue liderando, aunque pierde apoyo

En esta última ronda, la costarricense Rebeca Grynspan se mantuvo en la primera posición con nueve votos a favor y seis en contra. En la ronda anterior, había conseguido diez apoyos, tres rechazos y dos votos sin opinión.

La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, quien compartía el segundo lugar con Grossi en la votación anterior, descendió de ocho a cinco votos favorables y recibió nueve rechazos. El senegalés Macky Sall también obtuvo cinco apoyos, mientras que la española María Fernanda Espinosa y el ugandés Olara Otunnu lograron tres votos cada uno. La ecuatoriana Ivonne A-Baki no recibió ningún voto a favor.

La quinta ronda de votaciones evidenció que ningún candidato logró reunir una mayoría amplia y tampoco se despejaron los posibles vetos de los cinco miembros permanentes del Consejo.

El impacto de los miembros permanentes

Para que un candidato avance hacia la Secretaría General, se requieren al menos nueve votos favorables entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, y además no debe recibir el veto de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido.

Los diez miembros no permanentes del Consejo son Bahréin, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, República Democrática del Congo y Somalia.

Grossi fue postulado por la Argentina y compite para suceder a António Guterres, cuyo mandato finalizará el 31 de diciembre. Una vez que el Consejo de Seguridad acuerde un nombre, este deberá ser recomendado a la Asamblea General, que formalizará la designación del próximo secretario general.