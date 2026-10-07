Choque y fallas eléctricas generaron demoras en el tránsito por 27 de febrero
Un siniestro vial entre dos vehículos obliga a reducir la calzada sobre 27 de febrero hacia el este, mientras algunas zonas recuperan paulatinamente el suministro eléctrico.
07/10/2026 | 15:46Redacción Cadena 3
FOTO: Choque en 27 de febrero y Entre Ríos, Rosario.
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Audio. Choque en Rosario genera demoras en el tránsito.
Cadena 3 Rosario
La tarde en la zona céntrica se presentó con complicaciones para quienes circulan por el área. Según constató el móvil de Cadena 3 Rosario, en el cruce de Entre Ríos y 27 de febrero se trabajaba en un siniestro vial que involucra a un Chevrolet Corsa y una EcoSport.
El hecho, afortunadamente, no dejó heridos. Los dos rodados permanecían en el lugar a la espera de la grúa que los retire, lo que generó una reducción de calzada sobre 27 de febrero, mano hacia el este, y un desvío de tránsito en la zona.
En cuanto a los daños materiales, el Chevrolet Corsa fue el vehículo que se llevó la peor parte: habría sufrido la rotura de toda la parte delantera a raíz del impacto.
A esta situación se suma el corte de luz que afectó a distintos sectores (en el marco de un clima inestable en la región).
Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector, prever caminos alternativos y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.
Informe de Agostina Meneghetti.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la zona céntrica? Se registró un siniestro vial entre un Chevrolet Corsa y una EcoSport.
¿Quién informó sobre el incidente? El móvil de Cadena 3 Rosario.
¿Cuándo sucedió el hecho? La tarde del incidente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde ocurrió el siniestro? En el cruce de Entre Ríos y 27 de febrero.
¿Cómo se está gestionando la situación? Se espera la llegada de una grúa y se han implementado desvíos de tránsito.
¿Por qué se recomienda precaución a los conductores? Debido a la reducción de calzada y el corte de luz en la zona.