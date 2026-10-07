Choque y fallas eléctricas generaron demoras en el tránsito por 27 de febrero

FOTO: Choque en 27 de febrero y Entre Ríos, Rosario.

La tarde en la zona céntrica se presentó con complicaciones para quienes circulan por el área. Según constató el móvil de Cadena 3 Rosario, en el cruce de Entre Ríos y 27 de febrero se trabajaba en un siniestro vial que involucra a un Chevrolet Corsa y una EcoSport.

El hecho, afortunadamente, no dejó heridos. Los dos rodados permanecían en el lugar a la espera de la grúa que los retire, lo que generó una reducción de calzada sobre 27 de febrero, mano hacia el este, y un desvío de tránsito en la zona.

En cuanto a los daños materiales, el Chevrolet Corsa fue el vehículo que se llevó la peor parte: habría sufrido la rotura de toda la parte delantera a raíz del impacto.

A esta situación se suma el corte de luz que afectó a distintos sectores (en el marco de un clima inestable en la región).

Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector, prever caminos alternativos y atender las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Informe de Agostina Meneghetti.