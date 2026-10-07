Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.

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El sorteo número 18909 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8801, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8801

2° 3115

3° 7102

4° 2980

5° 1335

6° 6491

7° 7391

8° 3735

9° 3797

10° 1855

11° 5249

12° 5479

13° 2740

14° 8195

15° 5965

16° 9876

17° 6776

18° 6939

19° 3086

20° 0023