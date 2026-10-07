Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 7 de octubre.
El sorteo número 18909 de la quiniela matutina se realizó el miércoles 7 de octubre a las 15:00, destacando el número 8801 en la primera posición, interpretado como "A primera (Agua)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18909 de la quiniela matutina se llevó a cabo el miércoles 7 de octubre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8801, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Agua).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8801
2° 3115
3° 7102
4° 2980
5° 1335
6° 6491
7° 7391
8° 3735
9° 3797
10° 1855
11° 5249
12° 5479
13° 2740
14° 8195
15° 5965
16° 9876
17° 6776
18° 6939
19° 3086
20° 0023
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18909 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 7 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 8801, interpretado como "A primera (Agua)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3 Argentina.