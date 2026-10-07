Tren Sarmiento: seis barreras bajas no interrumpen el servicio habitual

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Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Al menos seis barreras del tren Sarmiento permanecieron bajas durante la mañana de este miércoles, aunque el servicio funcionó con normalidad.

Fuentes de Trenes Argentinos informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las barreras de los cruces Boyacá, Artigas, Fray Cayetano, Caracas, Granaderos y Donato Álvarez, entre Flores y Caballito, no operaron correctamente por una "falla técnica".

En este sentido, personal especializado trabajó para subsanar el problema, al tiempo que las formaciones "circularon con medidas de precaución extra al momento de cruzar estos pasos a nivel", destacaron ante la consulta de NA.

A su vez, se registraron demoras y algunos embotellamientos en el tránsito.