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Tren Sarmiento: seis barreras bajas no interrumpen el servicio habitual

Se trata de seis cruces ubicados entre las estaciones de Flores y Caballito. Personal especializado trabaja para subsanar el problema.

07/10/2026 | 07:39Redacción Cadena 3

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Tren Sarmiento: seis barreras bajas no interrumpen el servicio habitual

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Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Al menos seis barreras del tren Sarmiento permanecieron bajas durante la mañana de este miércoles, aunque el servicio funcionó con normalidad.

Fuentes de Trenes Argentinos informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las barreras de los cruces Boyacá, Artigas, Fray Cayetano, Caracas, Granaderos y Donato Álvarez, entre Flores y Caballito, no operaron correctamente por una "falla técnica".

En este sentido, personal especializado trabajó para subsanar el problema, al tiempo que las formaciones "circularon con medidas de precaución extra al momento de cruzar estos pasos a nivel", destacaron ante la consulta de NA.

A su vez, se registraron demoras y algunos embotellamientos en el tránsito.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con las barreras?
Seis barreras del tren Sarmiento permanecieron bajas debido a una falla técnica.

¿Dónde se encuentran estas barreras?
Las barreras están ubicadas entre las estaciones de Flores y Caballito.

¿Cómo afectó esto al servicio?
El servicio del tren Sarmiento funcionó con normalidad, aunque con precauciones adicionales.

¿Qué medidas se tomaron?
El personal especializado trabaja para solucionar el problema y las formaciones circulan con precaución.

¿Hubo otros inconvenientes?
Se registraron demoras y embotellamientos en el tránsito debido a la situación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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