El sentido mensaje de despedida del "Cuti" Romero a Messi y Otamendi

FOTO: De capitán, a capitán: "El Cuti", junto a Messi en su despedida (Foto: @cutiromero2)

Cristian “Cuti” Romero despidió con un sentido mensaje a Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes cerraron una etapa con la Selección argentina.

El defensor cordobés, que asumirá la capitanía del equipo en la nueva etapa del representativo nacional, destacó el privilegio de haber compartido tantos momentos con ambos referentes de la “Albiceleste”.

“Qué privilegio haber compartido tantos momentos con ustedes dos”, escribió el Cuti en sus redes sociales.

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En su mensaje, se refirió primero a Messi y resaltó la dimensión de su legado.

“Hoy termina una etapa el más grande de la historia de nuestro país y de este deporte, que hizo realidad tantos sueños y nos dejó un legado que va a quedar para siempre. No se va a repetir algo igual”, expresó.

“Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste y por haber podido vivirlo a tu lado, capitán”, agregó.

Luego, Romero tuvo palabras especiales para Otamendi, con quien compartió numerosos partidos en la zaga central de la Selección.

“General, gracias por cada batalla, cada abrazo y cada momento compartido. Me hiciste crecer muchísimo, dentro y fuera de la cancha. Qué orgullo haber peleado tantas veces juntos por esta camiseta”, escribió.

Y cerró con un reconocimiento al defensor: “Sos de los más grandes de la historia de esta camiseta, sin dudas”. “Los voy a extrañar muchísimo”, concluyó el Cuti.