FOTO: Siete plataformas de juego ilegal bloqueadas en Buenos Aires para proteger a menores

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- Siete plataformas de juego ilegal fueron bloqueadas en la Ciudad de Buenos Aires; eran sitios que operaban sin controles de edad ni verificación de identidad, lo que exponía a niños, niñas y adolescentes a graves riesgos, como la ludopatía.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la investigación fue liderada por la Lotería de la Ciudad y derivó en el bloqueo de plataformas clandestinas en el marco de una ofensiva coordinada contra el juego ilegal online.

La investigación preliminar y de detección fue encabezada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), organismo presidido por Jesús Acevedo, mientras que la medida fue ejecutada por la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas.

Las órdenes de bloqueo fueron dispuestas por los Juzgados Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, N.º 19 y N.º 21, a cargo de los magistrados María Julia Correa, Agustín Riggi y Paula Núñez Gelves, respectivamente.

A través de tareas de fiscalización, monitoreo y rastreo digital, LOTBA determinó que las plataformas detectadas no eran emprendimientos aislados, sino estructuras organizadas destinadas a la explotación clandestina del juego online.

La pesquisa también permitió establecer que los sitios simulaban la identidad de marcas autorizadas para engañar a los usuarios y derivarlos hacia entornos ilegales.

Uno de los principales aspectos detectados durante la investigación fue la ausencia de filtros para impedir el acceso de menores de edad, lo que permitía su ingreso a las plataformas.

Por este motivo, la estrategia conjunta de persecución penal y fiscalización apunta especialmente a los operadores que facilitan el acceso al juego ilegal de niños, niñas y adolescentes.

Con el bloqueo de las siete plataformas, LOTBA continúa con las tareas de control sobre la oferta de juego online y el trabajo conjunto con distintas áreas del Gobierno de la Ciudad para combatir el juego ilegal y la ludopatía infantil.