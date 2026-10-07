Nazareno Arasa repite partido del Apertura con River - Estudiantes de Río Cuarto

Al igual que Leandro Rey Hilfer, quien dirigirá por segunda vez el mismo partido en el año, a Nazareno Arasa le pasó lo mismo, ya que fue designado para controlar River – Estudiantes de Río Cuarto.

Arasa estuvo el pasado 22 de marzo en Río Cuarto para dirigir el compromiso del Apertura y en donde tuvo fallos polémicos, con el VAR de protagonista: le anuló un penal al "Millonario"; invalidó un gol del “León” y, tras otra jugada que requirió revisión, convalidó un penal para River.

En este Clausura, Arasa impartió justicia en el 0-0 de Estudiantes con San Lorenzo pero tiene un extenso recorrido en el ascenso con los riocuartenses con un derrotero total de 1 victoria, 1 derrota y 5 empates en 7 partidos.

CURIOSIDAD

De los 7 partidos de Arasa con Estudiantes, 6 fueron en Río Cuarto, ya que el otro fue en cancha de Colón, por la Copa Argentina 2023 ante Defensa y Justicia. La única derrota fue ante el "Millonario" en el Apertura y la única victoria se produjo el 24 de setiembre de 2023, en la Primera B Nacional, ante Defensores de Belgrano con gol de Luis Silba.

ARASA CON RIVER

Fueron 12 los encuentros que arbitró a la “banda” que, con él de juez, sólo ganó 1 de los últimos 6: a Estudiantes de Río Cuarto.

La última vez que Arasa arbitró a River fue en la fecha 1 del Clausura, en la caída como local ante Barracas Central 1-0. De hecho, de los últimos tres partidos que Arasa dirigió en el Monumental, el "Millonario" no ganó, con dos caídas (Barracas y Gimnasia, este 1-0 en el Clausura 2025) y un empate, sucedido contra Talleres, 1-1, en la jornada 13 del Apertura 2025.

La última victoria de local de River con este árbitro fue el 28 de julio de 2024, ante Sarmiento, por 1-0.

Informe de Gabriel Rodríguez