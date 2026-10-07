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Nazareno Arasa repite partido del Apertura con River - Estudiantes de Río Cuarto

El juez arbitrará por octava vez al León del "Imperio del Sur". Con él, el "Millonario" no gana como local desde 2024. El detalle.

07/10/2026 | 14:56Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Nazareno Arasa

FOTO: Nazareno Arasa

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Al igual que Leandro Rey Hilfer, quien dirigirá por segunda vez el mismo partido en el año, a Nazareno Arasa le pasó lo mismo, ya que fue designado para controlar RiverEstudiantes de Río Cuarto.

Arasa estuvo el pasado 22 de marzo en Río Cuarto para dirigir el compromiso del Apertura y en donde tuvo fallos polémicos, con el VAR de protagonista: le anuló un penal al "Millonario"; invalidó un gol del “León” y, tras otra jugada que requirió revisión, convalidó un penal para River.

En este Clausura, Arasa impartió justicia en el 0-0 de Estudiantes con San Lorenzo pero tiene un extenso recorrido en el ascenso con los riocuartenses con un derrotero total de 1 victoria, 1 derrota y 5 empates en 7 partidos.

CURIOSIDAD

De los 7 partidos de Arasa con Estudiantes, 6 fueron en Río Cuarto, ya que el otro fue en cancha de Colón, por la Copa Argentina 2023 ante Defensa y Justicia. La única derrota fue ante el "Millonario" en el Apertura y la única victoria se produjo el 24 de setiembre de 2023, en la Primera B Nacional, ante Defensores de Belgrano con gol de Luis Silba.

ARASA CON RIVER

Fueron 12 los encuentros que arbitró a la “banda” que, con él de juez, sólo ganó 1 de los últimos 6: a Estudiantes de Río Cuarto

La última vez que Arasa arbitró a River fue en la fecha 1 del Clausura, en la caída como local ante Barracas Central 1-0. De hecho, de los últimos tres partidos que Arasa dirigió en el Monumental, el "Millonario" no ganó, con dos caídas (Barracas y Gimnasia, este 1-0 en el Clausura 2025) y un empate, sucedido contra Talleres, 1-1, en la jornada 13 del Apertura 2025.

La última victoria de local de River con este árbitro fue el 28 de julio de 2024, ante Sarmiento, por 1-0.

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Quién fue designado para dirigir el partido entre River y Estudiantes de Río Cuarto?
Nazareno Arasa fue designado para dirigir el partido entre River y Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuándo fue la última vez que Arasa dirigió a River?
La última vez que Arasa arbitró a River fue en la fecha 1 del Clausura, en la caída como local ante Barracas Central.

¿Qué polémicas se presentaron en el partido del Apertura donde Arasa dirigió a River?
En el partido del Apertura, Arasa anuló un penal al Millonario, invalidó un gol del “León” y convalidó un penal para River.

¿Cuántos partidos ha dirigido Arasa a Estudiantes?
Arasa ha dirigido 7 partidos a Estudiantes, de los cuales 6 fueron en Río Cuarto.

¿Cuál fue la última victoria de local de River con Arasa como árbitro?
La última victoria de local de River con Arasa fue el 28 de julio de 2024, ante Satmiento 1-0.

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