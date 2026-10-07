Libertadores femenina: Belgrano debutará el jueves 15 de este mes ante Independiente del Valle

FOTO: Las chicas de Belgrano se preparan para viajar a Ecuador

Por Gabriel Rodríguez

Belgrano ya conoce el calendario de su andar en la próxima edición de la Copa Libertadores femenina, que se disputará del 15 al 31 de octubre en Ecuador con la participación de 16 equipos.

El 14 de septiembre se informó del grupo que tendrá a las "celestes" como las únicas representantes de Argentina. En la zona B, compartirá cartel con Palmeiras de Brasil, Universitario de Perú e Independiente del Valle de Ecuador.

El último campeón fue Corinthians de Brasil y también consiguieron ese logro Palmeiras, Cruzeiro, Colo Colo y la U de Chile.

La fase de grupos (cuatro zonas de ocho clubes) se disputará del 15 al 22 de octubre, con dos jornadas de descanso: el sábado 17 y el martes 20. A cuartos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo, por lo que los ocho equipos que pasen de fase jugarán los cuartos de final el 24 y 25, mientras que las semifinales tendrán lugar el 28. El certamen finalizará el 31 de octubre, con el partido por el tercer puesto y la gran final.

CALENDARIO PIRATA

Belgrano debutará el jueves 15 de octubre ante las locales de Independiente del Valle desde las 15, hora argentina, en el estadio Banco Guayaquil, propiedad del conjunto ecuatoriano.

Luego, el domingo 18 se verá ante Palmeiras, también a las 15 en el mismo escenario.

Mientras que cerrará grupos el miércoles 21 a las 19 ante Universitario en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la Liga de Quito.

GRUPOS Y CALENDARIO GENERAL

Grupo A: Corinthians (Brasil), Colo-Colo (Chile), Caracas FC (Venezuela) y Colombia 2.

Grupo B: Independiente del Valle (Ecuador), Belgrano (Argentina), Universitario (Perú) y Palmeiras (Brasil).

Grupo C: Cruzeiro (Brasil), LDU Quito (Ecuador), Bolívar (Bolivia) y Olimpia (Paraguay).

Grupo D: Colombia 1, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

Grupo A

Jueves 15 de octubre

• 15:00: Corinthians vs. Colo-Colo — estadio Rodrigo Paz Delgado.

• 19:00: Caracas FC vs. Colombia 2 — estadio Rodrigo Paz Delgado.

Domingo 18 de octubre

• 15:00: Colo-Colo vs. Colombia 2 — estadio Rodrigo Paz Delgado.

• 19:00: Corinthians vs. Caracas FC — estadio Rodrigo Paz Delgado.

Miércoles 21 de octubre

• 15:00: Colombia 2 vs. Corinthians — estadio Banco Guayaquil.

• 15:00: Colo-Colo vs. Caracas FC — estadio Rodrigo Paz Delgado.

Grupo B

Jueves 15 de octubre

• 15:00: Independiente del Valle vs. Belgrano — estadio Banco Guayaquil.

• 19:00: Universitario vs. Palmeiras — estadio Banco Guayaquil.

Domingo 18 de octubre

• 15:00: Belgrano vs. Palmeiras — estadio Banco Guayaquil.

• 19:00: Independiente del Valle vs. Universitario — estadio Banco Guayaquil.

Miércoles 21 de octubre

• 19:00: Palmeiras vs. Independiente del Valle — estadio Banco Guayaquil.

• 19:00: Belgrano vs. Universitario — estadio Rodrigo Paz Delgado.

Grupo C

Viernes 16 de octubre

• 15:00: Bolívar vs. Olimpia — estadio Rodrigo Paz Delgado.

• 19:00: Cruzeiro vs. L.D.U. Quito — estadio Rodrigo Paz Delgado.

Lunes 19 de octubre

• 15:00: Cruzeiro vs. Bolívar — estadio Rodrigo Paz Delgado.

• 19:00: L.D.U. Quito vs. Olimpia — estadio Rodrigo Paz Delgado.

Jueves 22 de octubre

• 19:00: Olimpia vs. Cruzeiro — estadio Banco Guayaquil.

• 19:00: L.D.U. Quito vs. Bolívar — estadio Rodrigo Paz Delgado.

Grupo D

Viernes 16 de octubre

• 15:00: Colombia 1 vs. Libertad — estadio Banco Guayaquil.

• 19:00: Nacional vs. Universidad de Chile — estadio Banco Guayaquil.

Lunes 19 de octubre

• 15:00: Colombia 1 vs. Nacional — estadio Banco Guayaquil.

• 19:00: Libertad vs. Universidad de Chile — estadio Banco Guayaquil.

Jueves 22 de octubre

• 15:00: Universidad de Chile vs. Colombia 1 — estadio Banco Guayaquil.

• 15:00: Libertad vs. Nacional — estadio Rodrigo Paz Delgado.