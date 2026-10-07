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Libertadores femenina: Belgrano debutará el jueves 15 de este mes ante Independiente del Valle

Las "Celestes" integran el Grupo B. Luego del debut jugarán el domingo 18 ante Palmeiras y cerrarán la zona el miércoles 21 contra Universitario de Perú. El detalle.

07/10/2026 | 15:26Redacción Cadena 3

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Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

Belgrano ya conoce el calendario de su andar en la próxima edición de la Copa Libertadores femenina, que se disputará del 15 al 31 de octubre en Ecuador con la participación de 16 equipos.

El 14 de septiembre se informó del grupo que tendrá a las "celestes" como las únicas representantes de Argentina. En la zona B, compartirá cartel con Palmeiras de Brasil, Universitario de Perú e Independiente del Valle de Ecuador.

El último campeón fue Corinthians de Brasil y también consiguieron ese logro Palmeiras, Cruzeiro, Colo Colo y la U de Chile.

La fase de grupos (cuatro zonas de ocho clubes) se disputará del 15 al 22 de octubre, con dos jornadas de descanso: el sábado 17 y el martes 20. A cuartos de final avanzarán los dos primeros de cada grupo, por lo que los ocho equipos que pasen de fase jugarán los cuartos de final el 24 y 25, mientras que las semifinales tendrán lugar el 28. El certamen finalizará el 31 de octubre, con el partido por el tercer puesto y la gran final.

CALENDARIO PIRATA

Belgrano debutará el jueves 15 de octubre ante las locales de Independiente del Valle desde las 15, hora argentina, en el estadio Banco Guayaquil, propiedad del conjunto ecuatoriano.

Luego, el domingo 18 se verá ante Palmeiras, también a las 15 en el mismo escenario.

Mientras que cerrará grupos el miércoles 21 a las 19 ante Universitario en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la Liga de Quito.

GRUPOS Y CALENDARIO GENERAL

Grupo A: Corinthians (Brasil), Colo-Colo (Chile), Caracas FC (Venezuela) y Colombia 2.

Grupo B: Independiente del Valle (Ecuador), Belgrano (Argentina), Universitario (Perú) y Palmeiras (Brasil).

Grupo C: Cruzeiro (Brasil), LDU Quito (Ecuador), Bolívar (Bolivia) y Olimpia (Paraguay).

Grupo D: Colombia 1, Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

Grupo A

Jueves 15 de octubre

15:00: Corinthians vs. Colo-Coloestadio Rodrigo Paz Delgado.

19:00: Caracas FC vs. Colombia 2estadio Rodrigo Paz Delgado.

Domingo 18 de octubre

15:00: Colo-Colo vs. Colombia 2estadio Rodrigo Paz Delgado.

19:00: Corinthians vs. Caracas FCestadio Rodrigo Paz Delgado.

Miércoles 21 de octubre

15:00: Colombia 2 vs. Corinthiansestadio Banco Guayaquil.

15:00: Colo-Colo vs. Caracas FCestadio Rodrigo Paz Delgado.

Grupo B

Jueves 15 de octubre

15:00: Independiente del Valle vs. Belgranoestadio Banco Guayaquil.

19:00: Universitario vs. Palmeirasestadio Banco Guayaquil.

Domingo 18 de octubre

15:00: Belgrano vs. Palmeirasestadio Banco Guayaquil.

19:00: Independiente del Valle vs. Universitarioestadio Banco Guayaquil.

Miércoles 21 de octubre

19:00: Palmeiras vs. Independiente del Valleestadio Banco Guayaquil.

19:00: Belgrano vs. Universitarioestadio Rodrigo Paz Delgado.

Grupo C

Viernes 16 de octubre

15:00: Bolívar vs. Olimpiaestadio Rodrigo Paz Delgado.

19:00: Cruzeiro vs. L.D.U. Quitoestadio Rodrigo Paz Delgado.

Lunes 19 de octubre

15:00: Cruzeiro vs. Bolívarestadio Rodrigo Paz Delgado.

19:00: L.D.U. Quito vs. Olimpiaestadio Rodrigo Paz Delgado.

Jueves 22 de octubre

19:00: Olimpia vs. Cruzeiroestadio Banco Guayaquil.

19:00: L.D.U. Quito vs. Bolívarestadio Rodrigo Paz Delgado.

Grupo D

Viernes 16 de octubre

15:00: Colombia 1 vs. Libertadestadio Banco Guayaquil.

19:00: Nacional vs. Universidad de Chileestadio Banco Guayaquil.

Lunes 19 de octubre

15:00: Colombia 1 vs. Nacionalestadio Banco Guayaquil.

19:00: Libertad vs. Universidad de Chileestadio Banco Guayaquil.

Jueves 22 de octubre

15:00: Universidad de Chile vs. Colombia 1estadio Banco Guayaquil.

15:00: Libertad vs. Nacionalestadio Rodrigo Paz Delgado.

Lectura rápida

¿Cuál es el calendario de la Copa Libertadores femenina?
Se disputará del 15 al 31 de octubre en Ecuador.

¿Quiénes son los equipos en el grupo de Belgrano?
Belgrano comparte el grupo con Palmeiras, Universitario e Independiente del Valle.

¿Cuándo juega Belgrano su primer partido?
Debutará el 15 de octubre ante Independiente del Valle a las 15 horas.

¿Dónde se jugarán los partidos de Belgrano?
Los partidos se jugarán en el estadio Banco Guayaquil y el estadio Rodrigo Paz Delgado.

¿Por qué es importante esta Copa para Belgrano?
Es la primera participación de Belgrano en la Copa Libertadores femenina.

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